Olympiáda je najviac pre športovca, uznal Peter Sagan

Peter Sagan je rád, že v ankete Športovec roka skončil na druhom mieste a je na to hrdý.

Cyklista Peter Sagan na 2. mieste v kategórii jednotlivci 2016 počas vyhlásenia výsledkov ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2016 na Slovensku. Bratislava, 22. december 2016. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Chodecký superman Matej Tóth sa stal Športovcom roka 2016, ale minimálne rovnakú pozornosť na slávnostnom galavečere vzbudil aj Peter Sagan. A to z viacerých dôvodov.Fenomenálny cyklista prišiel na slávnosť do činohernej sály novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave dobre naladený a v zaujímavom outfite. Červené sako doplnil čiernym klobúkom a paličkou.Keď nadišiel správny čas, prevzal si divácku cenu pre najobľúbenejšieho športovca a pri tejto príležitosti pozval na pódium oboch rodičov, manželku, tiež fanklub, ktorý ho podporoval počas víťazného špurtu na majstrovstvách sveta v Dauhe a napokon aj svojich tímových kolegov - brata Juraja a Michaela Kolářa.pozdravil sa verejne v priamom prenose RTVS s každým zo svojich blízkych.Na konci slávnostného večera sa športová verejnosť dozvedela meno nového kráľa športu pod Tatrami. Olympijský víťaz Tóth v novinárskom hlasovaní napokon dostal prednosť pred majstrom sveta Saganom, ale obaja naznačili, že kto bol prvý alebo druhý, bolo dva dni pred Vianocami druhoradé.Obaja si na pódiu vzájomne poblahoželali a Sagan neskôr v zákulisí na margo svojho druhého miesta a tiež na adresu Tótha uznanlivo povedal:Dvojnásobný majster sveta Peter Sagan len vo štvrtok dorazil na Slovensko zo Švajčiarska, kde mal povinnosti so svojím novým tímom Bora-Hansgrohe a už bol na roztrhanie. Podvečer v rodnej Žiline slávnostným buly otvoril tipsportligový hokejový súboj medzi Žilinou a Zvolenom a dokonca si úspešne vyskúšal aj samostatný nájazd. O tri hodiny neskôr už bol v Bratislave, kde sa dekorovali najlepší športovci Slovenska.