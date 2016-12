Contador cíti, že ešte môže zvíťaziť na Tour de France

Autor: SITA, dnes 13:43

Tridsaťštyriročný Španiel si trúfa na víťazstvo v najslávnejších pretekoch aj po podpise zmluvy s tímom Trek-Segafredo.

Alberto Contador Foto: archívne, SITA/AP

MADRID 25. decembra (WebNoviny.sk) - Alberto Contador je dvojnásobný víťaz cyklistickej Tour de France, hoci ho do žltého trička obliekli po troch ročníkoch slávnych pretekov, a stále verí, že je v jeho silách pridať ďalší celkový triumf.Tridsaťštyriročný Španiel si trúfa aj po podpise zmluvy s tímom Trek-Segafredo, kam zamieril po rozpade Tinkoff, kde bol spolujazdcom slovenskej enkvávy s Petrom Saganom na čele.," vyhlásil Contador podľa špecializovaného portálu cyclingnews.com.Tour vyhral prvý raz v roku 2007, druhé prvenstvo prišlo o dva roky neskôr. Nasledovala úspešná obhajoba anulovaná pre nepriaznivý výsledok testu na testosterón rovnako ako 5. miesto z ročníka 2011. TdF 2012 bola bez Contadora, návrat v roku 2013 priniesol 4. miesto. Ďalší ročník nedokončil, na začiatku druhého týždňa ho zastavil pád na trase do La Planche des Belles Filles. V roku 2015 unavený z víťazného Gira skončil piaty. Na Tour de France 2016 sa Contador už v prvom týždni nevyhol pádom. V Pyrenejach sa pridružila choroba a znova bol z toho predčasný koniec, z bicykla zosadol v 9. etape.Súťažnú sezónu 2017 začne "El Pistolero" na februárových pretekoch Ruta del Sol v Andalúzii, ďalší jeho program by mal kopírovať ten z tohto roku. Trek-Segafredo pošle na Giro d’Italia tím pracujúci pre Baukeho Mollemu, Tour de France by mala patriť Contadorovi. "" zhodnotil Contador.