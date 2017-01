Ako zdolať Sagana? Matthews pobavene odpovedal

Autor: SITA, dnes 06:55

Pre Tour de France by bolo podľa Michaela Matthewsa určite lepšie, ak by bol súboj o zelený dres dramatický až do konca. Momentálne to tak nie je, zatiaľ je to iba o Petrovi Saganovi.

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: facebook.com/PeterSagan

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Ako zdolať Petra Sagana v boji o zelený dres na cyklistickej Tour de France? To je otázka za milión dolárov, myslí si Slovákov austrálsky súper Michael Matthews.Nový člen tímu Sunweb (bývalý Giant-Alpecin) Matthews skončil za Saganom strieborný na majstrovstvách sveta 2015 v americkom Richmonde a prehral s ním niekoľkokrát v súbojoch o prvenstvo na šprintérskych klasikách. V nastávajúcej sezóne by ho chcel zdolať najmä v súboji o víťazstvo v bodovacej súťaži na Tour de Frace, ktorá má od roku 2012 jediného víťaza - medzitým dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana.cituje Matthewsa portál Cyclingnews.Rodák z Canberry má so Saganom spoločný nielen rok narodenia, ale aj to, že jeho manželkou je Slovenka s krstným menom Katarína. Na priamu otázku, čo treba urobiť so Saganom, aby prestal víťaziť, médiám pobavene odpovedal: