Peter Sagan očakáva na Tour Down Under náročné etapy

Autor: SITA, včera 16:57

Na pretekoch Tour Down Under Peter Sagan debutoval pred siedmimi rokmi krátko pred svojimi 20. narodeninami.

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: facebook.com/PeterSagan

Chce začať potichu

ADELAIDE 16. januára (WebNoviny.sk) - Po vyše dvojtýždňovej príprave a treťom mieste na generálkovom kritériu People's Choice Classic sa v utorok začne pre slovenského cyklistu Petra Sagana ostrá sezóna 2017. Etapou z Unley do Lyndochu (145 km) štartujú šesťetapové preteky Tour Down Under (TDU), na ktorých sa dvojnásobný a úradujúci majster sveta predstaví po siedmich rokoch a zároveň po druhý raz v kariére.Podľa vlastných slov očakávania nemá veľké, preteky v okolí austrálskeho Adelaide berie rodený Žilinčan ako zoznamovací test nielen s nastupujúcou sezónou, ale aj novým tímom Bora-Hansgrohe, kde prestúpil vlani z rozpadnuvšieho sa Tinkoffu.upozornil Peter Sagan na špecializovanom webe Cyclingnews.

Cyklistické preteky Tour Down Under 2017 - program:

1. etapa: Unley - Lyndoch (145 km)

2: etapa. Stirling - Paracombe (148,5 km)

3. etapa: Glenelg - Victor Harbor (144 km)

4. etapa: Norwood - Campbelltown (149,5 km)

5. etapa: McLaren Vale - Willunga Hill (151,5 km)

6. etapa: Adelaide - mestské okruhy (90 km)

Bora-Hansgrohe postaví silné družstvo

Na otázku o aktuálnej forme odpovedal položartom:Vzápätí vysvetlil svoje slová:Na pretekoch Tour Down Under Sagan debutoval pred siedmimi rokmi krátko pred svojimi 20. narodeninami. Vtedy ho ako člena tímu Liquias Doimo málokto poznal, ale v krste vo veľkej cyklistike obstál. V jednotlivých etapách skončil štvrtý aj piaty, do úniku sa dostal s vtedajšou legendou a neskorším dopingovým hriešnikom Lanceom Armstrongom a v celkovej klasifikácii obsadil 29. miesto s odstupom 1:38 min za víťazným Andrém Greipelom.A hoci Sagan v druhej etape tvrdo pocítil, čo znamená pád vo veľkej cyklistike (vyžiadalo si to 17 štichov na ramene aj stehne), preteky hrdinsky dokončil.ozrejmil Peter Sagan udalosti spred 7 rokov.A čo vraví Sagan už ako etablovaná superstar svetovej cyklistiky a úradujúci víťaz WorldTour na program tohtoročných pretekov TDU a svoje ambície?doplnil Peter Sagan.V kádri nového tímu Petra Sagana Bora-Hansgrohe na južnej pologuli sú írsky šprintér Sam Bennett, domáci ašpirant na celkové poradie Jay McCarthy, nemecký klasikár Rüdiger Selig a Rakúšania Gregor Mühlberger s Lukasom Pöstlbergerom. Saganovým spolujazdcom bude aj krajan Michael Kolář.povedal riaditeľ pretekov Mike Turtur.