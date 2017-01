Video: Sagan sa vyhol pádu a zabojoval o etapový triumf

Autor: SITA, WebNoviny.sk, dnes 11:11

Tretiu etapu pretekov Tour Down Under poznačil pád, v ktorom zostalo viacero cyklistov.

Slovenský cyklista Peter Sagan počas etapy na pretekoch Tour Down Under. Foto: facebook.com/tourdownunder

VICTOR HARBOR 19. januára (WebNoviny.sk) - Tretia etapa pretekov Tour Down Under z Glenelgu do Victor Harbor merala 144 km. Viedla zo severu na juh a na jej konci cyklisti absolvovala štyri okruhy v cieľovom meste. O etapový triumf bojoval aj líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan, ktorý skončil nakoniec druhý za Calebom Ewanom z tímu Orica-Scott.Sagan sa v poslednom kilometri neustále posúval dopredu. Po výjazde z poslednej zákruty do cieľovej rovinky už bol na konci prvej desiatky a neskôr sa šikovne prešmykol popri bariére, aby sa zapojil do boja o víťazstvo. Domáci rýchlik Ewan však mal lepšiu východiskovú pozíciu a pomerne jasne zvíťazil. V súboji o druhé miesto Sagan tesne zdolal Bonifazia. Vďaka druhému miestu v etape a 14 bodom Sagan poskočil na 12. priečku v bodovacej súťaži.skonštatoval Peter Sagan na webe Tour Down Under.uviedol víťazný Caleb Ewan. Na jeho adresu ešte Sagan uviedol:Približne 3 km pred cieľom sa Sagan vyhol pádu, v ktorom zostalo viacero cyklistov.podotkol Sagan.