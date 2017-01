Video: Porte opäť ovládol kráľovskú etapu, Sagan neútočil

Autor: SITA, dnes 10:41

Slovenský cyklista Peter Sagan v sobotňajšej kráľovskej etape s dĺžkou 151,5 km podľa predpokladov neútočil.

Petrovi Saganovi patrí v celkovom poradí 72. priečka s odstupom 10:31 min na lídra Porteho. Foto: SITA/AP

WILLUNGA HILL 21. januára (WebNoviny.sk) - Austrálsky cyklista Richie Porte opäť preukázal, že je nekorunovaným kráľom na Willunga Hill. Etapu s dojazdom na tomto kopci na pretekoch Tour Down Under pretekár tímu BMC Racing vyhral štvrtý rok v rade a aktuálne si tým upevnil líderskú pozíciu v celkovej klasifikácii.Porte po sólojazde v záverečných dvoch kilometroch triumfoval v 5. etape TDU s náskokom 20 sekúnd pred krajanom Nathanom Hassom z tímu Dimension Data. Tretí skončil s rovnakým odstupom kolumbijský vrchár Esteban Chaves z tímu Orica-Scott. Celkovo Porte vedie o 48 sekúnd pred Chavesom, 51 sekúnd má k dobru oproti Haasovi.

Cyklistické preteky Tour Down Under 2017:



Cyklista s prezývkou Tasmánsky diabol je už veľmi blízko celkového triumfu na TDU. Stačí mu prísť do cieľa v "balíku" v záverečnej nedeľňajšej etape v Adelaide. Slovenský cyklista Peter Sagan v sobotňajšej kráľovskej etape s dĺžkou 151,5 km podľa predpokladov neútočil.Do cieľa prišiel v pokojnom tempe 6:41 min za víťazným Portem. Šprintérsky líder tímu Bora-Hansgrohe sa po dvoch druhých miestach v koncovkách etáp sústredí na nedeľňajší záver pretekov, keď sa bude šprintovať o víťazstvo už po 90 km a absolvovaní mestských okruhov v Adelaide. Saganovi patrí v celkovom poradí 72. priečka s odstupom 10:31 min na lídra Porteho. V bodovacej súťaži dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta klesol z tretieho na šieste miesto.uviedol Richie Porte v interview pre Channel Nine. V náročnej etape s cieľovým stúpaním na Willunga Hill nabrali väčšie časové manko aj ďalší dvaja slovenskí cyklisti. Martin Velits (Quick-Step Floors) skončil s vyše 10-minútovým rozdielom na 102. mieste a Saganov tímový kolega Michael Kolář bol klasifikovaný ako 129. (+18:26). Celkovo patrí M. Velitsovi 91. a Kolářová 123. priečka.Tour Down Under je vstupné podujatie nového ročníka prestížnej série UCI WorldTour, v ktorej celkové prvenstvo obhajuje Peter Sagan. Sagan sa na preteky v okolí Adelaide v južnej Austrálii vrátil po siedmich rokoch, v sezóne 2010 si tam celkovým 29. miestom pootvoril dvere do veľkej cyklistiky.