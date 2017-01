Na Miláno - San Remo 2013 zdolal Sagana, teraz končí kariéru

Autor: SITA, dnes 07:42

Gerald Ciolek oznámil ukončenie kariéry, tridsaťročný šprintér naposledy jazdil za Stölting Service Group.

Gerald Ciolek v roku 2013 na Miláno - San Remo na cieľovej čiare tesne prešpurtoval Petra Sagana jazdiaceho vo farbách tímu Cannondale. San Remo, 17. marec 2013. Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Nemecký víťaz jedného z piatich cyklistických monumentov Miláno - San Remo z roku 2013 Gerald Ciolek oznámil koniec aktívnej činnosti.Tridsaťročný šprintér vtedy víťazstvom zarmútil slovenských fanúšikov, pretože na cieľovej čiare tesne prešpurtoval Petra Sagana jazdiaceho vo farbách tímu Cannondale. Tretí skončil švajčiarsky jazdec Fabian Cancellara. Ciolek pre svoje družstvo MTN-Qhubeka získal v tom čase najväčší úspech.Po triumfe na Miláno - San Remo vyhral Ciolek v roku 2013 ešte tri etapy na pretekoch nižšej kategórie, ale potom prišiel útlm.V ďalšom ročníku zvíťazil len v tretej etape na podujatí Ruta del Sol v Španielsku, a to bol jeho posledný úspech v profi pelotóne. V závere sezóny 2015 odišiel z MTN-Qhubeka. Od roku 2016 si obliekal dres nemeckého zoskupenia Stölting Service Group. To však nedávno ukončilo pôsobenie a Ciolek spolu s niekoľkými ďalšími cyklistami zostal bez zamestnávateľa.cituje portál cyclingweekly.co.uk slová Ciolekovho manažéra Kena Sommera pre nemecký magazín Tour.Rodák z Kolína nad Rýnom je majstrom sveta do 23 rokov zo Salzburgu 2006, na podujatí kategórie Grand Tour Vuelta a Espaňa vyhral v sezóne 2009 jednu etapu. V roku 2005 triumfoval na domácom šampionáte v pretekoch s hromadným štartom. Pred príchodom do MTN-Qhubeka jazdil aj za tímy T-Mobile/Columbia-HighRoad, Milram a Quick-Step.