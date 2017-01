Zomrela významná herečka Zdena Gruberová

Autor: SITA, dnes 10:28, aktualizované: dnes 11:49

Popredná slovenská činoherná herečka a dlhoročná členka Činohry SND Zdena Gruberová zomrela v stredu vo veku 83 rokov v Bratislave.

Zľava: Ladislav Chudík a Zdena Gruberová v inscenácii Jazva z roku 1963. Foto: archívne, SITA/SND

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) – Významná slovenská herečka Zdena Gruberová zomrela vo veku 83 rokov v stredu 18. januára v Bratislave, agentúru SITA o tom informovali zo Slovenského národného divadla.Slovenské národné divadlo (SND) prijalo s veľkým zármutkom správu o úmrtí jednej z významných slovenských herečiek, dlhoročnej členky Činohry SND Zdeny Gruberovej. O termíne poslednej rozlúčky s umelkyňou bude národné divadlo informovať, uviedla tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.pripomenula Pažítková v nekrológu zverejnenom na webstránke SND.Informáciu o úmrtí herečky prijal so zármutkom aj Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) Ako agentúru SITA informoval PR manažér RTVS Juraj Kadáš, pre úmrtie významnej herečky upravia dnešný program. Jej herecké umenie pripomenú celý štvrtkový večer na Dvojke. O 20:10 uvedú televízny portrét herečkya o 20:40 bude nasledovať film Balada o siedmich obesených (1968) Martina Hollého. Vo filmovej adaptácii rovnomennej novely Leonida Nikolajeviča Andrejeva, ktorá je psychologickou sondou do pocitov ľudí čakajúcich na popravu, stvárnila Zdena Gruberová Táňu. Večer na Dvojke uzavrie od 21:40 program Televízne hry s kráľovskou tematikou, ktorý zaspomína na televíznu tvorbu herečky.Priatelia, kolegovia i verejnosť sa s dlhoročnou členkou Činohry SND budú môcť poslednýkrát rozlúčiť v utorok 24. januára o 10:00 v historickej budove Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.