Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky

Autor: SITA, dnes 11:36

Poisťovne vracajú doplatky za lieky za tretí kvartál. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Zdravotné poisťovne vracajú poistencom doplatky za lieky za tretí kvartál tohto roka. V prípade zdravotnej poisťovne Dôvera ide o takmer 28 tisíc poistencov a sumu 455 tisíc eur.Ako informoval hovorca Dôvery Matej Štepianský, z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 11 500 dôchodcov, 8 847 držiteľov preukazu ZŤP, 7 329 detí do 6 rokov a 189 detí do 6 rokov so zdravotným postihnutím.priblížil Štepianský. Najvyšší vrátený doplatok v sledovanom období bol 61-ročnej žene ZŤP, pričom išlo o sumu 718 eur.Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vráti doplatky za lieky 98 166 poistencom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritériá v sume 1 606 007 eur. Z tohto počtu ide o 434 detí do šiestich rokov s preukazom ZŤP a sumu 4 327,67 eura. Doplatky vo výške 233 758,49 eur vráti poisťovňa 13 682 poistencom z kategórie deti do šiestich rokov.Poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku a držiteľom ZŤP pošle VšZP súhrnne 1 367 921 eur pri počte poistencov 84 050. Union zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky v celkovej hodnote 98 379,24 eur pri počte 6 062 poistencov.