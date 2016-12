Brexit môže byť úspechom, tvrdí exguvernér Bank of England

Autor: SITA, dnes 11:30

Bývalý guvernér Bank of England Mervyn King pre BBC povedal, že v súvislosti s odchodom z Európskej únie má Británia reálne príležitosti pre ekonomickú reformu a nové obchodné dohody.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Odchod Veľkej Británie z Európskej únie podľa bývalého guvernéra britskej centrálnej banky lorda Mervyna Kinga krajine prináša "reálne príležitosti" a Británia by podľa neho mala byť v súvislosti s vystúpením z EÚ "sebavedomá".Bývalý guvernér Bank of England pre BBC povedal, že existujú "reálne príležitosti" pre ekonomickú reformu a nové obchodné dohody, čo znamená, že brexit by mohol byť úspechom. Informoval o tom portál bbc.com." povedal Mervyn King. Naznačil, že Británia bude bohatšia, ak bude ekonomicky úplne mimo spoločného trhu Európskej únie.Podľa Kinga je otázne, či by Veľká Británia mala zostávať v colnej únii, keďže by to mohlo obmedzovať schopnosť vlády uzatvárať obchodné dohody s krajinami mimo únie. "" konštatoval King.