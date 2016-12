Bratislavské letisko dosahuje úspechy, láka viac cestujúcich

Autor: SITA, dnes 10:38

Počet vybavených cestujúcich na bratislavskom letisku v tomto roku medziročne vzrástol o 13 percent. Zvyšuje sa aj celkový doterajší počet pohybov lietadiel, teda odletov a príletov, ako aj množstvo leteckého nákladu.

Foto: ilustračné, SITA/Ján Slovák

Dotiahnutie Wizz Air je významným úspechom

Viac vybavených pasažierov napriek nepriaznivej geopolitickej situácii

Vyššie náklady na bezpečnostné opatrenia

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v tomto roku doposiaľ viac ako 1,7 milióna cestujúcich, čo je medziročne viac o 13 %.Zvyšuje sa aj celkový doterajší počet pohybov lietadiel, teda odletov a príletov, keď za jedenásť mesiacov tohto roku zaznamenalo spolu vyše 24 tisíc letov, o 4 % viac ako v tom istom období vlani. Množstvo vybaveného leteckého nákladu na letisku od začiatku roka do konca novembra vzrástlo o 7 % na 20,6 tis. ton.," uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začala svoje pôsobenie na bratislavskom letisku v marci tohto roku otvorením pravidelnej linky do macedónskeho Skopje a od polovice decembra zabezpečuje priame letecké spojenie aj s Kyjevom na Ukrajine. Obe linky fungujú dvakrát týždenne a pre veľký záujem cestujúcich sa od konca augusta budúceho roku zvýši frekvencia letov na štyri v týždni.Wizz Air v budúcom roku pridá ďalšie tri letecké spojenia z Bratislavy - do rumunského mesta Kluž-Napoca od 10. marca dvakrát týždenne, do Tuzly v Bosne a Hercegovine od 27. marca trikrát týždenne a do poľskej Varšavy od 30. júna štyri razy v týždni. "" uviedol Trhlík.Šéf bratislavského letiska považuje za úspech aj príchod ruskej leteckej spoločnosti Pobeda. Tá od konca decembra minulého roku zabezpečuje pravidelné letecké spojenie s Moskvou päťkrát týždenne a stala sa podľa počtu prepravených cestujúcich druhým najvýznamnejším pravidelným leteckým dopravcom na letisku.," poznamenal Trhlík. Nové linky totiž pridala aj letecká spoločnosť Ryanair, a to od letného letového poriadku nové spojenia do Manchesteru a na Korfu a od zimného letového poriadku nové linky do Nišu v Srbsku, do Eilatu-Ovdy v Izraeli a do Leeds-Bradford vo Veľkej Británii a spiatočne. V zime zároveň lieta aj do Edinburghu, kam lietala len v lete.Letecká spoločnosť flydubai na linke z Bratislavy do Dubaja pridala štvrtý let v týždni. Cestujúci môžu navyše využiť prestupné lety v Dubaji napríklad do Bangkoku v Thajsku, do Colomba na Srí Lanke, do Ománu, na Maledivy. České aerolínie tento rok prepravili na trase Praha - Bratislava - Košice a späť o 18 % viac cestujúcich ako za rovnaké obdobie vlani.," priblížil Trhlík.Letisko Bratislava v tomto roku vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe a trvalú hrozbu teroristického útoku zvýšilo náklady na bezpečnosť o 50 %, čo ovplyvňuje jeho finančnú bilanciu." uviedol Trhlík.Letisko očakáva v budúcom roku rast počtu cestujúcich na 1,8 milióna až dva milióny, ak bude vývoj nepravidelných dovolenkových charterových letov priaznivejší ako v tomto roku. Zároveň k rozvoju môžu pomôcť ohlásené tri nové pravidelné letecké linky spoločnosti Wizz Air a nie je vylúčené, že oznámené budú aj ďalšie nové letecké spojenia.