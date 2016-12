Malí podnikatelia si budú môcť založiť jednoeurovú akciovku

Autor: SITA, dnes 22:48

Schválená novela Obchodného zákonníka umožňuje malým a stredným podnikom od januára založiť jednoduchú spoločnosť na akcie s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od jedného eura.

Foto: ilustračné, SITA, AP

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Od nového roka si budú môcť podnikatelia založiť takzvanú jednoeurovú akciovku. Novela Obchodného zákonníka umožňuje malým a stredným podnikom založiť jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA) s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od jedného eura. Informoval o tom hovorca Ministerstva spravodlivosti SR (MS) Peter Bubla.Jednoduchá spoločnosť na akcie by podľa Bublu mohla byť ideálnou formou pre start-up projekty, ale nie je obmedzená len na ne. Rezort spravodlivosti charakterizuje tento typ spoločnosti medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným.vysvetlil Bubla.Špecifickým inštitútom pre JSA sú tiež akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť.povedal Bubla, pričom dodal, že takúto spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb.Spoločnosť by mala z hľadiska organizačnej štruktúry fungovať ako klasická akciová spoločnosť s valným zhromaždením či predstavenstvom.uzavrel Bubla.