Ceny nehnuteľností by v tomto roku mali rásť miernejšie

Autor: SITA, dnes 19:21

Za dynamickým rastom cien nehnuteľností je podľa Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska aj vysoký počet hypoték, ktoré banky v roku 2016 poskytovali.

Ceny starých bytov, ktoré v treťom štvrťroku 2016 výrazne stúpli, by už taký rast čakať nemal. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Ceny nehnuteľností by mali v roku 2017 naďalej rásť, ale už miernejšie. Ceny starých bytov, ktoré v treťom štvrťroku 2016 výrazne stúpli, by už tak výrazný rast čakať nemal. Vyplýva to z prognózy Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) pre rok 2017.uviedol prezident NARKS Ján Palenčár, pričom dodal, že až na konci roku 2017 bude možné zhodnotiť, či sú ceny na vrchole.V treťom štvrťroku 2016 ceny bytov medziročne vzrástli o 9 % a v porovnaní s druhým štvrťrokom o 8,2 %. Priemerná cena bývania na Slovensku sa podľa NARKS pohybovala na úrovni 1 295 eur za meter štvorcový. Podľa NARKS však doterajší vývoj na realitnom trhu nie je alarmujúci.zhodnotil Palenčár.NARKS zároveň skonštatovala, že banky v roku 2016 poskytli rekordné objemy hypotekárnych úverov a veľký dopyt po bývaní tlačil na rast cien nehnuteľností. Sprísnenie poskytovania hypoték v roku 2017 bude mať podľa asociácie mierny vplyv na zníženie dopytu, no nie taký, aby ohrozil zdravý medziročný rast cien realít. Žiadateľ už napríklad nedostane hypoúver v plnej výške ceny nehnuteľnosti a prísnejšie majú banky posudzovať aj schopnosť žiadateľov splácať úver, uzavreli zástupcovia realitných kancelárií.