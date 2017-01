Autor: SITA, dnes 07:36

Financie na dovolenku si priebežne odkladá 63 percent ľudí.

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Väčšina Slovákov plánuje minúť na zimnú dovolenku do 400 eur. Vyjadrilo sa tak zhruba 60 % respondentov v prieskume Poštovej banky. Slováci sú šetrný národ a kvôli dovolenke sa nezadlžujú, konštatuje banka, 63 % ľudí si na ňu peniaze priebežne odkladá, a tak je pre drvivú väčšinu (90 %) preferovaným spôsobom financovanie z vlastných prostriedkov.Slováci v zime plánujú dovolenkovať päť dní. Vycestovať na zimu plánuje až 63 %, pričom väčšina z nich chce zostať na Slovensku. Sedem z desiatich Slovákov sa chystá do Tatier. Tí, ktorí sa rozhodli, že vycestujú do zahraničia (26 %), nechcú ísť ďaleko. Ich plány cestovať sa týkajú najčastejšie susedných krajín, najmä Rakúska (38 %), Česka (23 %), Maďarska (13 %) a Poľska (9 %).Pre 56 % ľudí je najdôležitejším faktorom rozhodovania sa o dovolenke cena. Pri výbere konkrétnej destinácie pre 52 % opýtaných zohrávajú úlohu aj ponuka a dostupnosť aktivít, ktorým sa chcú dovolenkári venovať. Na referencie známych prihliada 44 % respondentov a na vlastné pozitívne skúsenosti 42 % Slovákov.Kvantitatívny prieskum zimných dovoleniek pre Poštovú banku exkluzívne spracovala prieskumná agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 533 respondentov vo veku od 18 do 60 rokov.