Vo výstavbe sú diaľnice a rýchlocesty v dĺžke 88 kilometrov

Autor: SITA, dnes 10:03

Národná diaľničná spoločnosť plánuje dokončenie ôsmich rozostavaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest postupne v rokoch 2017 až 2020. Prípravné práce sa začali ešte v závere minulého roka aj na úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec a vo výstavbe je aj úsek D1 Budimír - Bidovce pri Košiciach. Na uzavretie zmluvy a začiatok prác čaká juhozápadný obchvat Prešova na D1.

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Na Slovensku je v súčasnosti vo výstavbe osem úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke takmer 88 kilometrov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) predpokladá ich dokončenie postupne v rokoch 2017 až 2020, čo závisí od toho, nakoľko budú dodržané lehoty výstavby.informovala NDS agentúru SITA. Prípravu výstavby chcú diaľničiari akcelerovať tak, aby sa napĺňalo programové vyhlásenie vlády.Prípravné práce sa začali ešte v závere minulého roka aj na úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v dĺžke 5,7 kilometra. Tieto práce môžu byť totiž vykonávané počas zimného obdobia. Konzorcium spoločností Strabag, Porr a Hochtief sa zaviazalo diaľnicu na Kysuciach vybudovať za vyše 239 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty do konca roku 2020. Predpokladaná cena v tendri bola o 40 mil. eur nižšia, na úrovni 199 mil. eur.Diaľničiari vlani uzavreli dve zmluvy na výstavbu nových úsekov - okrem D3 aj D1 Budimír - Bidovce (14,4 km) pri Košiciach. Práce na tomto úseku sa oficiálne začali vlani v novembri a ich súčasťou je aj výstavba úseku medzi križovatkami R2 Hrašovík - Košické Oľšany v dĺžke 1,1 kilometra. Spoločnosť Skanska SK má spomínaný úsek D1 postaviť za takmer 197,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty do konca roku 2019. Pôvodné odhadované náklady predstavovali zhruba 209,5 mil. eur.Na uzavretie zmluvy a začiatok prác čaká juhozápadný obchvat Prešova na D1. Potrebné je nové environmentálne posúdenie vplyvov tejto stavby. Najnižšiu cenu za výstavbu úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh (7,9 km) navrhlo v súťaži združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia, a to za vyše 356 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena prác bola 369,5 mil. eur.povedal pre agentúru SITA minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).K vysúťaženej cene na stavbu úseku pri Prešove sa mal podľa ministra vyjadriť aj Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.uviedol Érsek.