V Bratislave vznikla zlúčením jedna detská klinika

Autor: SITA, dnes 16:39

Lekári na klinike budú používať jednotné diagnostické a liečebné protokoly. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - Zlúčením I. detskej kliniky (DK) Lekárskej fakulty UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava a II. DK LF UK a DFNsP Bratislava vznikla od 1. januára tohto roka jedna klinika – Detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava.Ako priblížil riaditeľ DFNsP Bratislava Ladislav Kužela, hlavným cieľom novovzniknutej zlúčenej kliniky je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej pacientom, a to predovšetkým spájaním klinických služieb, medicínskeho výskumu a profesionálneho tréningu koncentrovaním špecialistov z dvoch kliník v rámci jednej kliniky.uviedla Ľudmila Podracká, ktorá bola vedením DFNsP Bratislava poverená za prednostku novovzniknutej Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava.Je to dôležité podľa nej najmä preto, že v súčasnosti sa v rámci jednotlivých špecializácií odborníci viac atomizujú a detailnejšie sa zaoberajú určitými chorobnými jednotkami.vyzdvihla Podracká.Lekári na klinike budú používať jednotné diagnostické a liečebné protokoly a v rámci jednotlivých špecializácií vytvoria pracovné skupiny v oblasti napríklad endokrinológie, gastroenterológie, nefrológie, pneumoalergológie, metabolických ochorení. Takáto organizácia práce by mala priniesť pozitívnu zmenu aj v rámci vizít, na ktorých budú vždy prítomní všetci špecialisti.Súčasťou novovzniknutej kliniky bude aj prístrojovo vybavená jednotka intermediárnej starostlivosti so šiestimi lôžkami určená pre pacientov s potrebou intenzívnejšej liečebno-preventívnej a ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti. Podľa zverejnených informácií sa po organizačnej stránke pre pacientov nič nemení. Všetky potrebné informácie o ambulanciách dostanú tak ako doteraz, na pracovisku registrácie pri vstupe do polikliniky. Ďalšie informácie o lôžkovom pracovisku môžu získať v odborných ambulanciách kliniky.