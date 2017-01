Dostupnosť liekov pre pacientov sa zvýši

Autor: SITA , dnes 09:44

Postarať by sa o to mala novela zákona o liekoch, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

V prípade nedostatku kategorizovaného lieku na trhu v SR bude uložená držiteľovi registrácie pokuta. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Dostupnosť liekov pre pacientov by sa mala zvýšiť a zároveň by mal klesnúť vývoz kategorizovaných liekov na minimum. Účinnosť totiž nadobudla od 1. januára tohto roka novela zákona o liekoch. Ako ešte minulý rok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, novela zákona sa týka liekov, ktoré sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.Cieľom právnej úpravy je tiež odstránenie opatrení, pre ktoré Európska komisia začala konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní EÚ. Zodpovednosť za dostupnosť daného lieku sa podľa novely zákona presúva na držiteľa registrácie kategorizovaného lieku. Ten bude má zákonnú právomoc usmerňovať distribučnú cestu lieku až po jeho výdaj v lekárni.upozornil rezort zdravotníctva.Jedným zo zásadných opatrení je podľa ministerstva aj to, že povinnosť dodať lekárni liek do 24 hodín má držiteľ registrácie, teda nie distribútor ako doteraz. Okrem iného distribútor už nemôže od lekárne vykupovať kategorizované lieky. Výmena liekov je možná len medzi verejnou a nemocničnou lekárňou, len na účely výdaja lieku.zhrnul