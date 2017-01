Podpolianski strojári vstúpia do ostrého štrajku

Autor: SITA, dnes 14:02

Podľa odborárov pri rokovaní o podobe novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 zostalo sporných zhruba desať bodov.

Zamestnanci detvianskej strojárskej spoločnosti chystajú ostrý štrajk. Foto: archívne, SITA/Branislav Račko

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Zamestnanci spoločnosti PPS Group, a.s. Detva, sa po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017 pripravujú na štrajk.Výbor Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s., sa na základe neúspešného kolektívneho vyjednávania a tiež vyhodnotenia hlasovania zamestnancov o podpore štrajku rozhodol vyhlásiť na pondelok 9. januára ostrý štrajk so začiatkom o 6.00 hodine v areáli spoločnosti PPS Group.Podľa odborárov pri rokovaní o podobe novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 zostalo sporných zhruba desať bodov.informovali vo vyhlásení odborári. Podľa nich neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS Group v tomto roku.Odbory si osvojili návrh tarifných sadzieb zamestnancov v znení, ako bol predložený zamestnávateľom v návrhu Kolektívnej zmluvy. Tento návrh by znamenal zvýšenie tarifných miezd s účinnosťou od 1. januára tohto roku o 7 % oproti súčasne platnej úrovni, čo predstavuje priemernú sumu 44,58 eur za mesiac. Okrem uvedeného požadovali odborári zaručenú koncoročnú odmenu vo výške 150 eur pre každého zamestnanca.dodali odborári.reagoval hgovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher, podľa ktorého zostalo pri rokovaniach o novej kolektívnej zmluve otvorených 13 bodov.dodal. Priemerná mzda v detvianskej fabrike bola podľa hovorcu v minulom roku 974 eur.uzavrel Schwarzbacher s tým, že akcionári a manažment PPS Group považujú vyhlásenie ostrého štrajku za nezákonné.