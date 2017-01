Autor: SITA, včera 15:00

Britská mena reagovala na to, že podľa časti médií krajiny sa premiérka Theresa Mayová chystá nasmerovať Britániu na cestu jasného zrušenia zväzkov s Európskou úniou.

Foto: ilustračné, Thinkstock

LONDÝN 16. januára (WebNoviny.sk) - Britská libra oproti doláru oslabila na trojmesačné minimum v reakcii na správy, že premiérka Theresa Mayová sa chystá nasmerovať krajinu na cestu jasného prerušenia zväzkov s Európskou úniou. Libra voči doláru v pondelok spadla pod hranicu 1,2 USD/GBP, ale neskôr sa mierne zotavila.Mayová má podrobnosti britských plánov na odchod z EÚ zverejniť v utorkovom prejave. Jej úrad uviedol, že vyzve na vytvorenie, ktorá je otvorená svetu. Časť britských médií hovorí, že premiérka bude signalizovať ochotu na odchod krajiny z jednotného trhu s cieľom získať kontrolu nad imigráciou.povedal Neil Wilson, analytik spoločnosti ETX Capital.dodal.Zotavenie libry voči doláru z úrovne pod 1,20 USD/GBP v pondelok nastalo po tom, ako The Times of London zverejnil vyjadrenie novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, že obchodná dohoda medzi USA a Veľkou Britániou by sa mohla dosiahnuť "veľmi rýchlo" po tom, ako sa tento týždeň ujme úradu.