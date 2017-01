Najnižšia nezamestnanosť je v okresoch Trnavského kraja

Autor: SITA, dnes 10:15

V okresoch Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci minulého roka pod 3,60 %.

Naopak najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Okresy Piešťany, Galanta, Hlohovec a Trnava minulý mesiac opäť pokorili v miere evidovanej nezamestnanosti všetky bratislavské okresy. Všetky tieto štyri okresy sa nachádzajú v Trnavskom kraji. V okresoch Piešťany a Galanta bola na konci minulého roka najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku, a to zhodne 3,29 %.Za nimi nasledujú okres Hlohovec s 3,46-percentnou mierou nezamestnanosti a okres Trnava, kde miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 3,51 %. Až za týmito okresmi sa nachádza okres Bratislava V s mierou nezamestnanosti 3,89 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Naopak, miera evidovanej nezamestnanosti bola na konci minulého roka vyššia ako 20 % v štyroch okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Kežmarok. Z týchto okresov sa dva nachádzajú v Banskobystrickom kraji a po jednom v Prešovskom a v Košickom kraji.Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Na konci minulého mesiaca v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 24,58 %. Nasleduje okres Revúca, kde miera nezamestnanosti ku koncu decembra minulého roka predstavovala 22,60 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Rožňava. V ňom bola miera nezamestnanosti 20,93 %. Okres Kežmarok vykázal ku koncu minulého mesiaca mieru nezamestnanosti 20,53 %.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci decembra minulého roka 8,76 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od decembra 2008, kedy predstavovala 8,39 %. Oproti koncu novembra minulého roka sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,02 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,87 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 237 977 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti koncu novembra minulého roka ide o pokles o 403 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 48 848 osôb.