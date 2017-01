SaS chystá reformu zdravotníctva, do tímu vzali aj Zajaca

Autor: SITA, dnes 11:56

Súčasťou tímu, ktorý na reforme pracuje, je aj bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

Zľava: Členovia zdravotníckeho tímu SaS Rudolf Zajac, Martin Pilník, Martin Barto, Jana Cigániková, predseda SaS Richard Sulík a Iveta Pospíšilová počas tlačovej besedy strany Sloboda a Solidarita na tému: Strana SaS predstavuje svoj nový reformný tím pre zdravotníctvo. Bratislava, 24. január 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) pracuje na reforme zdravotníctva. Predseda liberálov Richard Sulík v utorok na tlačovej besede predstavil tím, ktorý bude zodpovedný za reformu.Členmi sú poslankyňa NR SR a členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková, členka dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Iveta Pospíšilová, bývalý viceguvernér NBS a bývalý člen predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Martin Barto. Súčasťou je aj lekárnik a konzultant v oblasti lekárenstva Martin Pilník, exminister zdravotníctva počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu Rudolf Zajac. Vedúcim tímu do konca tohto roka bude samotný Sulík.Ako priblížil Sulík, na reforme plánuje strana pracovať celý tento rok.doplnil. Šéf liberálov nechcel ešte bližšie špecifikovať návrhy na úpravu v rezorte.načrtol Sulík.Dodal, že kto zaplatí 180 eur (spomínaných 9 % - pozn. redakcie) splní si svoju solidárnu povinnosť na financovanie zdravotníctva. Podľa odhadov liberálov by sa mala vygenerovať rovnaká čiastka ako v súčasnosti.poznamenal Sulík.Exminister zdravotníctva Rudolf Zajac vylúčil návrat do politiky.povedal. Ako doplnil Sulík, bývalý minister zdravotníctva je členom tímu najmä preto, lebo ovláda problematiku a je expert.povedal Sulík s tým, že nebude ani tímlídrom.