Začala sa výstavba úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Autor: SITA, dnes 14:23

Kysucký úsek D3 v dĺžke 5,6 kilometra po dokončení odľahčí dopravu v Čadci a jej okolí. Po jeho dobudovaní bude scelených spolu dvadsať kilometrov rýchlostnej cesty z Čadce až k hranici s Poľskom. Konzorcium stavebných firiem Strabag, Porr a Hochtief CZ sa zaviazalo postaviť diaľničný úsek za štyri roky do konca roku 2020 za zmluvnú cenu vyše 239 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zľava: Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin, riaditeľ direkcie a konateľ spoločnosti Strabag Branislav Lukáč, minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, poslanec NR SR Ján Podmanický, podpredseda ŽSK Jozef Štrba, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Ján Ďurišin, viceprezident PZ SR Jaroslav Malík a splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík počas slávnostného poklepania základného kameňa stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Čadca, 24. január 2017. Foto: SITA/Milo Fabian

Ľudia Čadci sú dlhodobo vystavení veľkému počtu áut

Nová diaľnica odvedie tranzitnú dopravu mimo mesta

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v utorok oficiálne začala s výstavbou jedného z najpotrebnejších úsekov diaľnice D3. Úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec v dĺžke 5,6 kilometra po dokončení odľahčí dopravu v Čadci a jej okolí. Po jeho dobudovaní bude scelených spolu dvadsať kilometrov rýchlostnej cesty z Čadce až k hranici s Poľskom.Prípravné práce na úseku sa začali ešte v závere minulého roka, keďže môžu byť vykonávané počas zimného obdobia. Konzorcium stavebných firiem Strabag, s. r. o., Porr, s. r. o. a Hochtief CZ, a. s. sa zaviazalo postaviť diaľničný úsek za štyri roky do konca roku 2020 za zmluvnú cenu vyše 239 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (286,8 mil. eur vrátane dane).Predpokladaná cena v tendri bola o 40 mil. eur nižšia, na úrovni 199 mil. eur bez dane. Projekt sa bude spolufinancovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 - 2020 a tiež z Nástroja na prepojenie Európy (CEF). V OPII je na tento projekt vyčlenených spolu 95 mil. eur. Zmluva o poskytnutí grantu z nástroja CEF v objeme vyše 74 mil. eur bola podpísaná 18. novembra minulého roka.povedal v Čadci minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).dodal minister.Po hlavnej ceste v Čadci v súčasnosti jazdí vyše 18 700 áut denne, z toho väčšina je tranzit smerujúci ďalej na sever do Poľska a Českej republiky. Situáciu komplikuje aj takmer päťtisíc ťažkých nákladných vozidiel. Nová diaľnica odvedie tranzitnú dopravu mimo mesta a navyše prinesie úsporu paliva aj času päť minút oproti starej ceste. Ide o stavebne veľmi náročné dielo. Trasa novej plnoprofilovej diaľnice do veľkej miery vedie mimoriadne komplikovaným terénom a zastavaným územím. Časť úseku bude vedená estakádou ponad obývané územie. Zhotoviteľ postaví dve polovičné mimoúrovňové križovatky, devätnásť mostov, 41 geotechnických konštrukcií a 28 protihlukovýchpriblížila hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.uviedla.