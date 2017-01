Fico: Stredoslováci dostanú nové faktúry za energie

Autor: SITA, dnes 13:49

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v stredu podpíše cenové rozhodnutia, ktoré v prípade elektrickej energie na strednom Slovensku idú na úroveň roku 2016.

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v stredu podpíše cenové rozhodnutia, ktoré v prípade elektrickej energie na strednom Slovensku idú na úroveň roku 2016. Informoval o tom po rokovaní vlády premiér Robert Fico, ktorý sa stretol so šéfom ÚRSO Jozefom Holjenčíkom.povedal Fico.Premiér upozornil, že pre vládu je neakceptovateľné umelé navyšovanie zálohových platieb, ako sa navýšili na strednom Slovensku.konštatoval Fico.Ako poznamenal Fico, Západoslovenská energetika neeviduje reklamácie zo strany spotrebiteľov.dodal. Východoslovenská energetika eviduje ojedinelé reklamácie.povedal Fico. Preto cenové rozhodnutie v prípade elektriny, ktoré ÚRSO podpíše, sa bude týkať len Stredoslovenskej energetiky.Pokiaľ ide o plyn, cenové rozhodnutie sa bude týkať celej Slovenskej republiky.dodal premiér.Šéf ÚRSO informoval aj o situácii v prípade vody.pripomenul Fico s tým, že vodárenské spoločnosti nie sú v rukách štátu, ale spadajú pod mestá a obce.vysvetlil premiér.Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) v utorok prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva šéfa ÚRSO Jozefa Holjenčíka na vzdanie sa funkcie. Zároveň predsedníctvo strany poverilo predsedu Andreja Danka, aby otvoril na najbližšom koaličnom stretnutí rokovanie o novele zákona, ktorá do budúcna zakáže zvyšovanie cien energií bez možností vyjadrenia vlády SR, či odbornej diskusie. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, Slovenská národná strana nesúhlasí so zvyšovaním cien energií a požiada o preverenie všetkých krokov, ktoré viedli k zvýhodneniu len jednej spoločnosti.Ako povedal Fico, berie na vedomie politické vyhlásenie koaličného partnera.reagoval premiér.