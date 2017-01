Mäso zo slovenskej hydiny je napriek vtáčej chrípke bezpečné

Autor: SITA, dnes 11:11

Podľa výkonného riaditeľa Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár sú všetky veľkochovy na Slovensku uzavreté a voľné žijúce vtáctvo, ktoré je zdrojom nákazy, k nim prístup nemajú.

Foto: ilustračné, Shutterstock

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Mäso zo slovenskej hydiny je bezpečné napriek šíriacej sa vtáčej chrípke, uistil výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Všetky veľkochovy na Slovensku sú totiž uzavreté a voľné žijúce vtáky k nim nemajú prístup, informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).Podľa Molnára sa počet kontrol a opatrení v chovoch hydiny sprísnil.uviedol Molnár. Mimoriadne opatrenia slovenským producentom náklady na chov hydiny výrazne nezvýšili. Problém by podľa SPPK nastal vtedy, keby epidémia prepukla priamo vo veľkochovoch, pričom dôsledky by mohli byť pre niektorých producentov likvidačné.Štátna veterinárna a potravinová správa už potvrdila 19 prípadov nákazy u voľne žijúceho vtáctva. Tri prípady ochorenia sa potvrdili v drobnochove a jeden v košickej zoologickej záhrade. Ako ďalej SPPK informovala, ochorenie hydiny a iných vtákov, ktoré sa chovajú v drobnochove a v zajatí, sa zistilo v štyroch okresoch. Jediným dôvodom rozšírenia tejto nákazy sú sťahovavé vtáky, ktoré v tomto období migrujú zo severu na juh, a teda aj cez územia Slovenska a ostatných európskych štátov.Najviac zasiahnutou oblasťou je podľa veterinárov južné Slovensko, pričom až sedem prípadov ochorenia HPAI subtypu H5 potvrdili veterinári v okrese Komárno. Napriek tomu je situácia na Slovensku v porovnaní so zahraničím pokojná. V Maďarsku pre šíriacu sa chorobu museli zlikvidovať takmer 3,5 milióna kusov hydiny, uzavrela SPPK.