Štátne železnice nahradia RegioJet, IC vlakov bude viac

Autor: SITA, dnes 11:48, aktualizované: dnes 17:16

Na hlavnej domácej železničnej trati medzi Bratislavou a Košicami budú od 1. februára premávať štyri páry InterCity vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko.

Tri páry nových IC vlakov budú zastavovať v dvanástich staniciach. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Štátne vlaky sú budú vykrádať cestujúcich

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) bude na trati medzi Bratislavou a Košicami od 1. februára prevádzkovať štyri páry InterCity (IC) vlakov. Posilní tak komerčnú prepravu vlakov bez štátnych dotácií po odchode súkromného dopravcu RegioJet, ten medzi západom a východom Slovenska prestane premávať 31. januára.Ako zástupcovia štátnej spoločnosti vo štvrtok informovali, tri páry nových IC vlakov budú zastavovať v dvanástich staniciach, vrátane východiskovej a cieľovej, kde doteraz stáli aj konkurenčné žlté vlaky. Cesta im bude trvať 5 hodín 11 minút, resp. 5 hodín 17 minút. Tieto vlaky budú okrem Bratislavy a Košíc zastavovať v staniciach Trnava, Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad - Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak.Štvrtý pár IC vlakov zostáva ako expresné spojenie s trvaním cesty 4 hodiny 42 minút a bude stáť na doterajších šiestich staniciach, popri východiskovej a cieľovej Trnava, Žilina, Poprad - Tatry a Kysak.informoval podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky ZSSK Patrik Horný.Cestovné v IC vlakoch z Bratislavy do Košíc zostáva nezmenené, začína sa od 15,90 eura. Cestujúci budú môcť v týchto vlakoch naďalej využívať služby od ich opätovného zavedenia. V každom IC vlaku bude reštauračný vozeň a vozeň s kupé pre deti a imobilných cestujúcich. V celom vlaku bude k dispozícii bezplatné WiFi a elektrické zásuvky.Situácia po ohlásenom odchode vlakov RegioJet z trate Bratislava - Košice sa podľa národného prepravcu radikálne zmenila a musel na to reagovať.povedal Horný. ZSSK bola podľa neho pripravená ísť do súboja s konkurentom na uvedenej trase, aby po určitom čase dosiahla zisk.dodal.Cestovné v IC vlakoch z Bratislavy do Košíc zostáva nezmenené, začína sa od 15,90 eura. Cestujúci budú môcť v týchto vlakoch naďalej využívať služby od ich opätovného zavedenia. V každom IC vlaku bude reštauračný vozeň a vozeň s kupé pre deti a imobilných cestujúcich. V celom vlaku bude k dispozícii bezplatné WiFi a elektrické zásuvky.Všetky štyri páry IC vlakov odvezú na zrekonštruovaných častiach trasy cestujúcich maximálnou možnou rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Nie každé nové vlakové spojenie kopíruje cestovný poriadok súkromného dopravcu.uviedol člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.dodal.ZSSK chce naďalej dosiahnuť vyrovnané hospodárenie IC vlakov v treťom roku ich prevádzky Pôvodne plánovala, že v prvom roku vykáže pri nich stratu 1 mil. eur, no po zmene situácie a náhrade vlakov RegioJet-u by mala strata v tomto roku dosiahnuť zhruba 3 mil. eur. Po vyhodnotení prevádzky IC vlakov pripúšťa štátny dopravca ich redukciu v závislosti od dopytu cestujúcich. Spoločnosť má zámer dosiahnuť do roku 2020 celkovo vyrovnaný hospodársky výsledok.Štátne IC vlaky boli obnovené na základe rozhodnutia vlády a ministerstva dopravy a výstavby 11. decembra minulého roku. V súčasnosti spájajú Bratislavu a Košice dva páry týchto vlakov a ich obsadenosť zatiaľ predstavuje priemerne 64 %.Vytlačenie RegioJetu z koľají medzi Košicami a Bratislavou podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) ukázalo verejnosti, ako katastrofálne vyzerá podnikanie štátnych podnikov pod vedením politikov v reálnej praxi. Liberáli tvrdia, že predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko požiadavku na obnovenie stratových štátnych IC vlakov sformuloval na počudovanie zrozumiteľne a táto volebná priorita SNS je v zjavnom rozpore s požiadavkou verejnosti na rýchle a kvalitné cestovanie.uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS a tímlíder strany pre dopravu Miroslav Ivan.Ako dodal, z aktuálnych informácií manažérov štátnej firmy vyplýva, že ZSSK bude novými pomalšími IC vlakmi konkurovať vlastným rýchlikom, ktoré sú dotované štátom a premávajú na rovnakej trase.upozornil Ivan. Rovnako ako vlaky zadarmo, ktoré však stoja verejné financie, teda daňových poplatníkov, vyše 14 miliónov eur ročne.