Na Slovensku už pracuje 35-tisíc cudzincov

Každý tretí cudzinec na Slovensku pracoval ku koncu minulého roka v Bratislave. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Ku koncu minulého roka pracovalo na Slovensku 35,1 tisíca cudzincov. V porovnaní s koncom roka 2015 ide o nárast o 9,6 tisíca osôb. Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska. Tých ku koncu vlaňajška na Slovensku pracovalo 7,4 tisíc, čo je medziročne viac o 1,1 tisíca osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Na druhej priečke sú občania Srbska, ktorých prišlo za prácou na Slovensko 4,9 tisíca. Oproti koncu roka 2015 tak počet občanov Srbska pracujúcich na Slovensku stúpol o 3,6 tisíca. Nasleduje Česká republika, ktorá zaznamenala na konci minulého mesiaca 4,1 tisíca svojich občanov pracujúcich na Slovensku, čo je medziročne viac o 939 ľudí.Každý tretí cudzinec na Slovensku pracoval ku koncu minulého roka v Bratislave. V piatich okresoch hlavného mesta Slovenska bolo totiž zamestnaných 10,2 tisíca cudzincov. Nasleduje okres Trnava, ktorý koncom vlaňajška zaevidoval takmer 5,8 tisíca zamestnaných cudzincov. Úrad práce v Čadci vykázal takmer 1,2 tisíca pracujúcich občanov pochádzajúcich z iných krajín. Naopak, len traja cudzí štátni príslušníci pracovali v okrese Gelnica.Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter minulý týždeň na tlačovej besede v súvislosti s možným prísunom ďalšej pracovnej sily z tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie (EÚ), poukázal na to, že na Slovensku je v evidencii nezamestnaných 150 tisíc ľudí so stredným odborným vzdelaním a vyše 30 tisíc absolventov vysokých škôl.tvrdí Richter.Ak preto podľa neho úrad práce nebude schopný ponúknuť zamestnávateľom nezamestnaných na konkrétne profesie, ministerstvo práce bude udeľovať súhlas na príchod pracovnej sily aj z krajín mimo EÚ. "Nikdy však nie plošne," dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.