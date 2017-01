U.S. Steel Košice má kúpiť čínska spoločnosť He Steel

Autor: SITA, včera 19:53

Čínska spoločnosť by podľa Hospodárskych novín mala ponúknuť za košické železiarne 1,4 mld. eur.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 26. januára (WebNoviny.sk) - Predaj košických železiarní U. S. Steel štartuje, uvádza portál Hospodárskych novín hnonline.sk.Podľa informácií HN spoločnosti U. S. Steel a čínska He Steel podpísali vo štvrtok v Pittsburghu memorandum o porozumení. Začína sa tak vstup čínskeho kapitálu do košickej fabriky.reagoval pre HN hovorca košického U. S. Steelu Ján Bača.Zo zistení HN vyplýva, že nasledujúcim krokom bude takzvaná due diligence, ktorá odštartuje v priebehu februára. Z európskeho hľadiska označuje komplexný audit – teda hĺbkovú kontrolu či previerku podniku.Medzi záujemcami bola napríklad aj česká spoločnosť Moravia Steel, za ktorou stoja slovenskí milionári na čele s Tomášom Chrenekom. Favoritom však bola práve He Steel, ktorá má za akcie košickej fabriky núkať až 1,4 miliardy eur. To je približne suma, za ktorú by boli Američania svoju fabriku ochotní predať.