Pozor na aplikáciu, šíri sa formou SMS a môže vykrádať účty

Autor: SITA, dnes 11:23

Falošnú aplikáciu Českej pošty zachytili aj na Slovensku. šíri sa linkami zasielanými SMS správou. Môže vykrádať účty a zmeniť PIN telefónu.

Útočník môže SMS správu obsahujúcu link na aplikáciu dynamicky meniť. Foto: ilustračné, Thinkstock

SMS správa o falošnom nedoručení zásielky

Kontrolujte, aké povolenia si každá aplikácia pýta

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Škodlivú mobilnú aplikáciu vydávajúcu sa za službu Českej pošty detegovala bezpečnostná spoločnosť ESET aj na Slovensku. Ako spoločnosť informovala, aplikácia sa šíri formou SMS a jej cieľom sú informácie o platobných kartách. Obeť používajúca mobil alebo tablet s operačným systémom Android ich na výzvu aplikácie sama vpisuje do legitímne vyzerajúcich okien zobrazených po spustení aplikácií Google Chrome, PayPal alebo Obchod Play.Útočník sa zariadenie obete pokúša infikovať tak, že jej zašle SMS správu o falošnom nedoručení zásielky s linkom na aplikáciu, v ktorej môže zmeniť adresu doručenia.Ako vysvetlil analytik škodlivého kódu zo spoločnosti ESET Lukáš Štefanko, pod linkom sa skrýva škodlivá aplikácia, ktorú však musí obeť dobrovoľne manuálne nainštalovať.uviedol Štefanko.Po úspešnej inštalácii zašle škodlivý kód útočníkovi kontakty uložené na infikovanom zariadení a zároveň dokáže na tieto kontakty odoslať SMS obsahujúcu link na škodlivú aplikáciu. Keď sa obeť na infikovanom Android telefóne pokúsi otvoriť aplikáciu Google Chrome, aplikáciu platobnej brány PayPal alebo Obchod Play/Google Play, škodlivý kód jej zobrazí falošný formulár, do ktorého používateľ zadáva údaje o platobnej karte.To isté spraví škodlivý kód pri otvorení aplikácií niektorých zahraničných bánk, napriek tomu sa podľa údajov spoločnosti ESET šíri aj po Českej republike a Slovensku.doplnil Štefanko.ESET upozorňuje, že útočník môže SMS správu obsahujúcu link na aplikáciu dynamicky meniť.varoval Štefanko.Používatelia by podľa neho mali vo všeobecnosti sťahovať aplikácie primárne z oficiálneho Android obchodu Obchod Play a aj pri nich kontrolovať, aké povolenia si od mobilného zariadenia daná aplikácia pýta.