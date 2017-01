Počet hlásení o nedostatku liekov klesol, vraví Drucker

Autor: SITA, včera 12:13, aktualizované: včera 15:27

Podľa ministra zdravotníctva až 90 percent liekov, ktoré chýbali koncom minulého roka, majú pacienti k dispozícii.

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker počas tlačovej besedy na tému: Aktuálna situácia v oblasti dostupnosti liekov na Slovensku. Bratislava, 27. január 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Počet chýbajúcich liekov sa znižuje

Podľa prezidenta SLeK zákon priniesol ovocie

Zodpovednosť má podľa SaS niesť poisťovňa

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Od začiatku tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o liekoch. Ako informoval v piatok na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker, počet hlásení o nedostatku liekov sa v januári tohto roka pri porovnaní s vlaňajším októbrom znížil sedemnásobne.doplnil.Šéf rezortu informoval, že napríklad 23. októbra minulého roka chýbalo 2 644 rôznych typov liekov, 23. januára to bolo 365 liekov.vyhlásil Drucker. Výpadky liekov rieši ministerstvo v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK).ubezpečil Drucker. V januári začal rezort tri kontroly na mieste, a to v dvoch distribučných spoločnostiach a jednej lekárni. Drucker pripomenul, že v prípade porušenia zákona a udelenia pokuty ministerstvo výsledky zverejní na webe.Podľa prezidenta SLeK Ondreja Sukeľa zákon priniesol svoje ovocie.povedal. Podľa Sukeľa nie je na mieste položiť otázku v lekárni, či máme dostupné všetky lieky, skôr sa treba spýtať, či sa zlepšila možnosť zabezpečiť tieto lieky.Cieľom spomínanej novely zákona je zlepšiť prístup pacientov k liekom, zabezpečiť celý reťazec dodávok liekov pri naplnení verejného záujmu, či sprísnenie pravidiel pri nedodržaní zákona. Základným princípom novely je, že kategorizované lieky môže vyvážať len držiteľ registrácie (výrobca, dovozca), lekárne nesmú predať kategorizované lieky inému distribútorovi, iba tomu, od ktorého ich kúpili.Od 1. apríla tohto roka nadobudne účinnosť časť novely o emergentnom systéme. Ak liek nie je v lekárni, lekárnik zašle anonymizovaný recept cez emergentný systém. Distribútor, alebo dodávateľ, liek musí dodať lekárni najneskôr do 48 hodín. Ak liek nedodá, dostane pokutu 100 tisíc eur. V prípade viacnásobného nedodávania alebo závažného konania sa pokuta vyšplhá až na jeden milión eur.Zodpovednosť za to, že pacient nedostane svoj liek, má podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) niesť zdravotná poisťovňa.reagovali členovia zdravotníckeho tímu SaS.Podľa nich stále pretrváva problém lokálneho nedostatku liekov, distribučných spoločností je veľa a nie všetky lieky idú cez každú z nich.vyhlásila poslankyňa parlamentu za SaS a členka zdravotníckeho tímu Jana Cigániková.Ultimatívnu zodpovednosť by podľa liberálov mala niesť výhradne zdravotná poisťovňa, ktorá je zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.uviedli opozičníci. Strana SaS opäť odporúča štátu menej regulácie a viac dôvery v konkurenčný boj, ktorý by primäl poisťovne zabezpečiť pre svojich pacientov dostupnosť zdravotnej starostlivosti vrátane liekov.