Domácnosti zaplatia za elektrinu viac, tvrdí OĽaNO

včera 13:42, aktualizované: včera 16:46

Líder OĽaNO Igor Matovič upozornil, že priemernej domácnosti na strednom Slovenskom, vzrastie po novom ročná platba za elektrinu o 45 eur.

Predseda strany OĽaNO Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

Problém s cenami je podľa KDH aj na východe

Ozvalo sa aj viacero vlastníkov nehnuteľností

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Opozičné hnutie OĽaNO upozornilo na fakt, že po stredajšom schválení nových cenových rozhodnutí pre distribučné spoločnosti, zaplatia domácnosti na strednom Slovensku v bytových a v rodinných domoch bez trojfázových ističov za elektrinu viac.povedal na piatkovej tlačovej besede líder OĽaNO Igor Matovič.Priemerná domácnosť na strednom Slovensku tak podľa neho zaplatí za elektrinu za rok o 45 eur viac.dodal Matovič, ktorý vyzval všetkých predsedov koaličných strán, aby odvolali predsedu regulačného úradu a svojich nominantov v predstavenstvách a dozorných radách distribučných spoločností.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však Matovičove vyhlásenia odmieta. Vo svojej reakcii tvrdí, že poslanec občanov hrubo zavádzal, keďže v skutočnosti odberateľom SSE-D napríklad v bytoch s rozlohou 50 metrov štvorcových klesnú náklady o vyše 15 percent a v bytoch s rozlohou 70 metrov štvorcových o viac ako 14 percent. Úrad zároveň dodáva, že nedovoľuje nárast povolených výnosov z regulovaných činností jednotlivým prevádzkovateľom distribučných sústav.Regulátor zároveň apeluje na občanov, aby sa podrobne zaujímali o to za čo, komu a v akej výške platia a ako môžu svoje náklady za energie ešte znížiť.píše sa vo vyhlásení ÚRSO.Problém s cenami elektrickej energie je aj na východnom Slovensku. Týka sa firiem, samospráv, ale aj obyvateľov, ktorí zaznamenali niekoľkonásobné zvýšenie poplatkov za distribúciu elektriky. Na tlačovej besede v Prešove to uviedol podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac v reakcii na vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica o tom, že problémy sa týkajú predovšetkým stredného Slovenska.Zajac pred novinármi uviedol viacero konkrétnych príkladov, kedy samosprávy alebo aj individuálni odberatelia zaznamenali zvýšenie preddavkov za elektrinu. Ozvali sa podľa neho napríklad obce z bardejovského okresu. Médiám preto poskytol mail starostu obce Stebnícka Huta Gabriela Šibu, ktorý v ňom uvádza, žeObce na východe boli podľa neho donútené vykonať výmeny ističov na tie s nižšou amperickou hodnotou, čo stálo samosprávy nemalé peniaze. Pre tento rok ale po schválení Úradom na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zmenila VSD, a.s. metodiku výpočtu tarify a jeho výšku za prístup do distribučnej sústavy, keď už nezáleží na amperickej hodnote hlavného ističa, ale aj na počte fáz.uvádza starosta. Popisuje aj problém zo susedného Becherova, kde sa poplatok za istič zdvihol z 370 eur v roku 2016 na 842 eur pre tento rok, čo je nárast na úrovni 127 percent na jednom odbernom mieste.Podľa Zajaca sa ozvalo aj viacero vlastníkov nehnuteľností. Občan využívajúci chalupu s nízkou spotrebou elektrickej energie, ktorý za posledné dva roky platil 20 eur, má na ďalší rok zaplatiť v preddavkoch 171 eur.poznamenal Zajac a dodal:Člen KDH a energetický audítor Anton Novák uviedol ďalšie príklady, v ktorých sa dopady zmien pre distribúciu elektrickej energie pohybujú v niekoľkých desiatkach percentuálneho navýšenia. Dodal, že neporovnávali iba jednu, ale tri položky, z ktorých sa skladá distribúcia. Konkrétne ide o fixný poplatok reprezentovaný ističom pred elektromerom, variabilnú zložku za distribúciu a fakturáciu za straty pri distribúcii a prenose.uviedol Novák.Upozornil aj na veľké regionálne rozdiely pre odberné miesta v domácnostiach. Konkrétne pre tie zaradené v sadzbe D2 je výsledná priemerná cena za distribúciu v rámci spomínaných troch položiek na východnom Slovensku 67 eur, na strednom 53 eur a na západnom Slovensku 51 eur.dodal Novák. V porovnaní s ostatnými krajmi tak majú mať firmy na východe elektrinu drahšiu o 20 až 25 percent.dodal Zajac. Zároveň zopakoval výzvu KDH, aby šéf ÚRSO Jozef Holjenčík odstúpil zo svojej funkcie. Takisto vyzval premiéra, aby na post dosadil nového človeka, ktorý