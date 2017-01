Agentúra S&P potvrdila rating Slovenska na úrovni A+

Autor: SITA, včera 19:43

Na zlepšenie ratingu by Slovensko potrebovalo pokročiť v riešení viacerých štrukturálnych problémov, ako sú regionálne rozdiely, starnutie populácie či pretrvávajúca dlhodobá nezamestnanosť.

BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) - Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila v piatok rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Agentúra pritom očakáva, že hospodársky rast na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch stabilný a v období rokov 2017 až 2020 bude dosahovať približne tri percentá ročne.Ako dodáva rezort financií, S&P taktiež pozitívne hodnotí relatívne nízky externý dlh krajiny a očakáva postupné znižovanie verejného dlhu podporené stabilným hospodárskym rastom a opatreniami vlády na zlepšovanie výberu daní.Slovensko by pritom aj vďaka automobilke Jaguar Land Rover malo naďalej lákať zahraničných investorov. Podľa rezortu financií sa očakáva, že výstavba automobilky pritiahne ďalšie investície dodávateľských firiem v objeme zhruba 100 miliónov eur. Za potvrdením ratingu je podľa ministerstva aj pokračujúca stabilita bankového sektora a jeho dobrá kapitalizácia, na prijateľnej úrovni je taktiež podiel nesplácaných úverov.Možnému zlepšovaniu ratingu zo strany S&P však stoja v ceste viaceré štrukturálne problémy. Agentúra podľa ministerstva financií upozorňuje najmä na regionálne rozdiely, starnutie populácie a pretrvávajúcu dlhodobú nezamestnanosť. Agentúra S&P naposledy menila rating Slovensku 31. júla 2015, kedy ho zvýšila zo stupňa na A na A+. Moody's Investors Service hodnotí Slovensko známkou A2 a Fitch Ratings, podobne ako S&P, Slovensku už deväť rokov dáva rating A+. Vo všetkých troch prípadoch je rating Slovenska so stabilným výhľadom.