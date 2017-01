Ceny starších bytov v Bratislave stúpli, najviac v Petržalke

Autor: SITA, dnes 07:06

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Ceny starších bytov v Bratislave sa v poslednom štvrťroku minulého roka zvyšovali. Obyvatelia hlavného mesta za starší byt zaplatili v priemere 2175 eur za meter štvorcový s DPH, čo oproti predchádzajúcemu štvrťroku predstavovalo nárast o dve percentá a medziročne o deväť percent. Informovala o tom spoločnosť Bencont Investments.Najvýraznejšie zdraželi byty v Petržalke, priemerná jednotková cena za meter štvorcový sa zvýšila o 155 eur, čo je v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 nárast o 8 %.Analytici z Bencont Investments zároveň skonštatovali, že ceny starších bytov v Petržalke rástli počas minulého roka len veľmi pomaly, Petržalka dokonca ponúkala v treťom kvartáli v priemere najlacnejšie byty v Bratislave. Medzikvartálny rast mohlo podľa nich spôsobiť to, že sa vypredali lacnejšie staré byty.Na rozdiel od Petržalky, medzikvartálny pokles zaznamenali staršie byty v Starom Meste a to o 2,6 %. Kupujúci v centre mesta v poslednom kvartáli minulého roka zaplatili o 67 eur menej než v treťom štvrťroku.Analytici z Bencont Investments to vysvetľujú tým, žeAbsolútne ceny bytov na sekundárnom trhu, čiže na trhu so staršími bytmi, dosiahli v priemere 147 tisíc eur s DPH, čo bol medzikvartálny pokles o 6,3 %.Ako upozornila spoločnosť, absolútne ceny závisia od rozlohy ponúkaných bytov. Tá v porovnaní s tretím štvrťrokom 2016 v priemere výrazne klesla zo 74 na 69 metrov štvorcových, teda o sedem percent. Pokles rozlohy bytov zaznamenali všetky bratislavské obvody, najviac v Starom Meste, Petržalke a v Novom Meste.V kategórii prenájmov starších bytov ceny v štvrtom kvartáli minulého roka dosiahli priemernú výšku 688 eur za mesiac. Oproti tretiemu štvrťroku ide o výrazný pokles, keďže priemerné ceny prenájmu sa pohybovali na úrovni 804 eur za mesiac.skonštatovali analytici. Za rastom dostupnosti malých starších bytov vidia analytici rozhodnutie ľudí uprednostniť kúpu vlastnej nehnuteľnosti pred dlhodobým platením nájmu.