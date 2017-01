Lekári klamali poisťovni, Dôvera overuje výpovede pacientov

Autor: SITA, dnes 10:58

Škody, ktoré lekári spôsobili poisťovni vyšetreniam, ktoré pacienti nikdy neabsolvovali, sa vyšplhali na niekoľko tisícok eur.

Jeden z lekárov mal fakturovať aj vyšetrenia pacientov, ktorí boli v čase údajnej návštevy lekára na dovolenke v Chorvátsku. Foto: ilustračné, www.google.plus.com

Psychiater pochybil už v minulosti

Špekulatívneho lekára majú aj v Poprade

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Počet ohlásených podozrení na fiktívnu zdravotnú starostlivosť od poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera sa od roku 2014 zvýšil o takmer 48 percent. Kým v roku 2014 to bolo 1 100 podnetov, vlani ich Dôvera dostala takmer 1 700. Viac ako 200 podnetov prišlo cez SMS notifikácie, ktorými poisťovňa upozorňuje na predpis lieku. Informovali o tom na stretnutí s novinármi zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera.V jednom z prípadov išlo o vranovského psychiatra, ktorý si fakturoval zdravotnícke výkony, hoci jeho pacienti žiadne vyšetrenia ani terapiu neabsolvovali. Fiktívne vyšetrenia mal podľa dokumentácie poskytovať svojim pacientom, medzi ktorými mali byť aj jeho príbuzní. Podľa zástupcov zdravotnej poisťovne pri overovaní piati poistenci potvrdili, že vyšetrenia vykázané v roku 2015 neabsolvovali. Dôvera zdokumentovala prípady a v najbližších dňoch podá trestné oznámenie.Škoda sa podľa zverejnených informácií vyšplhala na tritisíc eur. Ako však dodal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan, zdravotná poisťovňa nevedela preveriť úplne všetky prípady. Ide o nimi oslovených poistencov, ktorí potvrdili to, že im zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá. "Čiže tá škoda nakoniec bude určite vyššia ako tri tisíc eur," doplnil Kultan.Upozornil na fakt, že pri spomínanom poskytovateľovi sa to nestalo prvýkrát.povedal. Od roku 2009 uložila Dôvera tomuto lekárovi tri pokuty v sume 12 780 eur. Išlo o pokuty za predpisovanie liekov v rozpore s indikačnými obmedzeniam a o chyby v dokumentácii. To znamená, že lieky sa predpisovali pacientom, pri ktorých neexistoval dôvod, aby ich užívali. Pri fakturovaní zdravotných výkonov zase chýbala relevantná dokumentácia.Ďalším zverejneným prípadom je fiktívna zdravotná starostlivosť u popradského otorinolaryngológa (ORL).podotkol Kultan.Poistenci potvrdili Dôvere, že žiadnu zdravotnú starostlivosť od tohto lekára nedostali. Niektorí svoje tvrdenia podložili kópiou z evidencie dochádzky v práci či prehlásením, že v čase údajného vyšetrenia boli na dovolenke v Chorvátsku. Kultan informoval, že škoda v týchto prípadoch dosiahla 900 eur. Aj tu pripravuje Dôvera trestné oznámenie, ktoré chce podať v najbližšom čase.vysvetlil Kultan, prečo nevypovedala zdravotná poisťovňa zmluvy spomínaným poskytovateľom.