Elektromobily sú opäť v zornom poli automobilového priemyslu

Autor: SITA, dnes 11:09

Polovica manažérov automobilového priemyslu považuje elektromobily za súčasný hlavný trend v tomto priemysle.

Hoci top manažéri predpovedajú eletromobilom veľkú budúcnosť, zatiaľ pre ne nie je vytvorená dostatočná infraštruktúra. Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Do popredia záujmu top manažérov automobilového priemyslu sa vrátili elektromobily. Polovica manažérov automobilového priemyslu očakáva, že v roku 2025 už spotrebitelia nebudú mať potrebu vlastniť automobil. Vyplýva to z výsledkov osemnásteho ročníka prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey. V tomto roku sa prieskumu zúčastnilo viac ako 950 manažérov z 42 krajín z celého sveta.Ako ďalej z prieskumu vyplýva, polovica respondentov považuje elektromobily za súčasný hlavný trend v autopriemysle. Okrem toho si osem z desiatich opýtaných myslí, že v elektromobilite budú prelomové práve elektromobily s palivovými článkami. Top manažéri, ktorí pôsobia vo východnej Európe, zdieľajú podobný názor. Elektromobily s palivovými článkami ako top trend označila viac ako tretina opýtaných. Podľa KPMG to znamená posun z minuloročného siedmeho miesta na vrchol rebríčka hlavných trendov v regióne.skonštatoval predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo.Viac ako polovica, konkrétne 53 percent, najvyššie postavených manažérov v autopriemysle sa pre KPMG vyjadrila, že dieselové motory sú z dôvodu ich vplyvu na životné prostredie dlhodobo neudržateľné. Respondenti v regióne východnej Európy sa však s týmto názorom stotožnili iba čiastočne.Koniec dieselových motorov predpovedalo iba 30 percent opýtaných. Šéfovia automobiliek sa tiež domnievajú, že budúcnosť majú tie spoločnosti, ktoré budú zákazníkom ponúkať služby mobility a dokonca odhadujú, že 50 percent zákazníkov v budúcnosti nebude chcieť auto vlastniť.