Jahnátek: Vyššie ceny energií sa týkajú len malej skupiny

Autor: SITA, dnes 13:56

K navýšeniu cien energií došlo podľa Ľubomír Jahnátek len u určitej skupiny odberateľov, ktorí majú v neporiadku plánované alebo rezervované kapacity pre svoje spotreby.

Plošné navýšenie cien, ktoré by sa dotýkalo celej spoločnosti, podľa Jahnátka nenastalo. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) - Navýšenie cien energií sa týka len vybranej skupiny odberateľov, a to malých a stredných podnikateľov a obcí s odberom do 30 megawattov ročne. Vyhlásil to v relácii RTVS O 5 minút 12 člen výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ľubomír Jahnátek (Smer-SD).povedal.Plošné celospoločenské navýšenie cien tak podľa Jahnátka nenastalo.vysvetlil Jahnátek. Ide tak podľa neho o úzku skupinu ľudí.doplnil Jahnátek.Predsedníčka výboru pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS) však upozornila, že zvýšenie cien sa netýka len malého okruhu spotrebiteľov.poznamenala Kiššová s tým, že by sa to nemalo zjednodušovať len na malých a stredných podnikateľov, obce a samosprávy, pretože okruh je ďaleko širší.Kiššová poukázala aj na to, že SaS spolu s odborníkmi upozorňovali koncom minulého roka, keď vyšla vyhláška a boli známe nové cenové rozhodnutia, na zvýšenie cien.konštatovala.