Na pobočky sa mladí chodia poradiť najmä o zložitejších produktoch alebo zistiť potrebné informácie.

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Takmer polovica mladých preferuje ovládať bankové služby osobnou návštevou pobočky. V prieskume UniCredit Bank sa tak vyjadrilo 47 % respondentov. U staršej generácie ľudí to bolo 43 % opýtaných.Ako skonštatovala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková, vo financiách sú mladí ľudia často neistí a stále sa s nimi učia zaobchádzať.povedala Ďuďáková.Pre sedem z desiatich mladých je z pohľadu financií dôležité dlhodobé zhodnotenie ich peňazí. Dokonca až 82 % tvrdí, že chce finančné zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí a podobné percento myslí na riešenie svojho bývania. A aj keď je pre nich dôchodok ďaleko, 57 % mladých Slovákov má v rebríčku hodnôt vysoko aj nutnosť zabezpečiť sa na starobu.Viac ako polovica Slovákov si sporí na sporiacom účte, štvrtina na termínovaných vkladoch a tretina na penziu. O zriadení sporiaceho účtu pritom uvažuje ďalšia štvrtina ľudí v produktívnom veku.Pravidelne investuje 15 % Slovákov, ktorí sa pohybujú na internete. Väčšie jednorazové investície si už vyskúšalo 12 % Slovákov a ďalších 5 % ich plánuje v budúcnosti realizovať. Z prieskumu vyplynulo, že Slováci sa pri investíciách skôr stránia riziká a investujú tak do bezpečnejších aktív. Priemerný klient banky každý mesiac investuje zhruba 46 eur.Väčšina seniorov má doma peniaze len na najnutnejšie výdavky. Iba každý štvrtý senior má doma hotovosť vyššiu ako 200 eur. Svoje peniaze tak už bežne ukladajú do banky.uviedla Ďuďáková. Seniori zároveň aktívne využívajú platobné karty. Takmer polovica z nich sa v obchode snaží kartou zaplatiť vždy, keď je to možné.Prieskum UniCredit Bank sa uskutočnil v septembri 2016 formou on-line dotazníka. Zúčastnilo sa ho celkovo 900 respondentov s prístupom k internetu, a to zo všetkých vekových skupín obyvateľov starších ako 18 rokov.