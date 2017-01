Z obehu vlani stiahli státisíce falošných eurobankoviek

Autor: SITA, dnes 13:34

Počet falzifikátov však ostáva podľa Európskej centrálnej banky nízky.

Najčastejšie falšovanou bankovkou je podľa Európskej centrálnej banky dvadsaťeurovka a päťdesiateurovka. Foto: ilustračné, SITA/KR PZ Trenčín

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - V minulom roku stiahli z obehu približne 684 tisíc falošných eurových bankoviek. V medziročnom porovnaní je to pokles o takmer 24 %. V druhom polroku to bolo 353 tisíc falošných eurobankoviek.Je to mierny 6,6-percentný nárast oproti prvému polroku 2016 a o 20,7 % menej ako v druhom polroku 2015. Ako ďalej vyplýva z vyhlásenia Európskej centrálnej banky, v porovnaní s rastúcim počtom pravých bankoviek v obehu, kedy ich v druhom polroku bolo viac ako 19 miliárd, zostáva počet falzifikátov veľmi nízky.Najčastejšie falšovanou bankovkou je podľa Európskej centrálnej banky dvadsaťeurovka a päťdesiateurovka. V porovnaní s údajmi za prvý polrok 2016 sa podiel falošných bankoviek nominálnej hodnoty 20 eur zvýšil a podiel falošných 50-eurových bankoviek klesol. Spolu predstavovali 80,3 % celkového počtu falzifikátov. Väčšinu falzifikátov, teda 93,6 %, odhalili v krajinách eurozóny.Nová bankovka v nominálnej hodnote 50 eur, vybavená inovatívnymi ochrannými prvkami, bude uvedená do obehu 4. apríla 2017. Výrobcom a dodávateľom zariadení na spracovanie a overovanie pravosti bankoviek bude eurosystém aj naďalej poskytovať podporu pri prispôsobovaní ich zariadení na novú bankovku. Prevádzkovatelia a majitelia zariadení, ktoré túto bankovku zatiaľ nedokážu spracovať, by sa mali podľa Európskej centrálnej banky bezodkladne obrátiť na svojho dodávateľa, resp. výrobcu.