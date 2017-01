Dolár stúpol oproti euru, ale klesol voči jenu

Autor: SITA, dnes 17:57

Foto: ilustračné, SITA/AP

NEW YORK 30. januára (WebNoviny.sk) - Dolár v pondelok oproti euru posilnil. Pozitívnou správou z americkej ekonomiky bola informácia o tom, že spotrebiteľské výdavky v USA v decembri posilnili najrýchlejším tempom za tri mesiace.Americké ministerstvo obchodu uviedlo, že decembrové výdavky spotrebiteľov stúpli o 0,5 percenta. Bol to ich najsilnejší rast od septembra minulého roka, kedy sa zväčšili o 0,7 percenta.Dolár voči euru posilnil na 1,0654 USD/EUR z úrovne 1,0698 USD/EUR, na ktorej uzavrel počas predchádzajúceho obchodovacieho dňa. Americká mena však oslabila oproti japonskému jenu, a to na 114,34 JPY/USD z hodnoty 115,09 JPY/USD.