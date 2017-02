Väčšina absolventov je bez práce menej ako pol roka

Autor: SITA, dnes 07:23

Najviac nezamestnaných absolventov evidujú úrady práce v Prešovskom kraji. Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Väčšina absolventov stredných a vysokých škôl bola ku koncu minulého roka nezamestnaná menej ako pol roka. Menej ako tri mesiace bolo v evidencii úradov práce 3,3a tisíc absolventov škôl a od štyroch do šiestich mesiacov vyše 6,7 tisíca absolventov škôl. Ide spolu takmer o 69 % z celkového počtu 14,6 tisíca nezamestnaných absolventov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Od siedmich do deviatich mesiacov nemalo ku koncu vlaňajška prácu takmer 2,8 tisíca absolventov a od desať do dvanásť mesiacov ďalších 356 absolventov škôl. Nad jeden rok bolo na úrade práce evidovaných takmer 1,5 tisíca absolventov, z toho sedem absolventov škôl bolo na úrade práce viac ako dva roky.Najviac nezamestnaných absolventov evidujú úrady práce v Prešovskom kraji. Ku koncu minulého roka išlo o 3,5 tisíca osôb. Nasledujú Košický kraj s takmer 2,6 tisícami nezamestnaných absolventov a Žilinský kraj, kde bolo na konci vlaňajška bez práce takmer 2,1 tisíca absolventov. Naopak, najmenej absolventov škôl je bez práce v Bratislavskom a v Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji evidovali úrady práce 801 nezamestnaných absolventov a v Trnavskom kraji 928 absolventov hľadajúcich zamestnanie.Absolventom školy je podľa zákona o službách zamestnanosti občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a pred zaradením do evidencie nezamestnaných nemal pravidelne platené zamestnanie. Pravidelne platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť mesiacov.