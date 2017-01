Vlaky RegioJet v utorok končia na trase Bratislava - Košice

Autor: SITA , dnes 10:44

Za vyše dva roky, od polovice decembra 2014, odviezli žlté expresy súkromného dopravcu RegioJet na hlavnej domácej trati Bratislava - Košice viac ako dva milióny cestujúcich a na slovenské železnice priniesli nové služby.

Podľa RegioJetu jeho vlaky odchádzajú pre diskriminačné podmienky na trhu. Foto: facebook.com/regiojetslovensko

Odchádza pre diskriminačné podmienky na trhu

Regiojet nahradia štátne IC vlaky

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Vlaky súkromného dopravcu RegioJet v utorok 31. januára končia prevádzku medzi Bratislavou a Košicami.Za vyše dvoch rokov, od polovice decembra 2014, odviezli žlté expresy na hlavnej domácej trati viac ako dva milióny cestujúcich a na slovenské železnice priniesli nové služby. Posledné dva spoje z troch párov vlakov vyrazia na cestu z Košíc o 17:16 a z Bratislavy o 17:33.Ako RegioJet informoval, jeho vlaky odchádzajú pre diskriminačné podmienky na trhu, ktoré priniesli nesystémové zásahy štátu a politikov najmä v podobe vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov. Tí môžu aj na trati Bratislava - Košice využívať bezplatnú prepravu vo všetkých štátom objednaných a dotovaných vlakoch. Komerčným vlakom podľa prepravcu tak zostala iba skupina platiacich cestujúcich.uviedol RegioJet.Majiteľ RegioJetu Radim Jančura poďakoval všetkým zákazníkom, ktorí cestovali na linke Bratislava - Košice, za ich priazeň a podporu.povedal. Príchod súkromného dopravcu na trať Bratislava - Košice v závere roku 2014 znamenal pre cestujúcich zníženie cien lístkov a zavedenie rôznych služieb.RegioJet naďalej prevádzkuje komerčné vlaky na trati Praha - Žilina - Košice a od 26. februára na nej zavádza tretí pár spojov. Zároveň zabezpečuje dotovanú osobnú vlakovú dopravu na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Nedávno zavedené vlakové spojenie Bratislava - Brno - Praha plánuje posilniť tak, aby vlaky premávali v dvojhodinových intervaloch. Spoločnosť popri tom jazdí autobusmi na trati Bratislava - Nitra - Banská Bystrica, ako aj z Bratislavy do Viedne, Budapešti, Českej republiky a z východného Slovenska cez Brno do Prahy. Funguje aj sieť nadväzných autobusových liniek na východe Slovenska, ktoré privážajú cestujúcich k staniciam žltých vlakov na trase do Česka.Štátna Železničná spoločnosť Slovensko bude na trati medzi Bratislavou a Košicami od 1. februára prevádzkovať štyri páry IC vlakov. Posilní tak komerčnú prepravu vlakov bez štátnych dotácií po odchode súkromného dopravcu RegioJet.Tri páry nových IC vlakov budú zastavovať v dvanástich staniciach, vrátane východiskovej a cieľovej, kde doteraz stáli aj konkurenčné žlté vlaky. Cesta im bude trvať 5 hodín 11 minút, resp. 5 hodín 17 minút. Tieto vlaky budú okrem Bratislavy a Košíc zastavovať v staniciach Trnava, Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad - Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak.Štvrtý pár IC vlakov zostáva ako expresné spojenie s trvaním cesty 4 hodiny 42 minút a bude stáť na doterajších šiestich staniciach, popri východiskovej a cieľovej Trnava, Žilina, Poprad - Tatry a Kysak.IC vlaky boli obnovené na základe rozhodnutia vlády a ministerstva dopravy a výstavby 11. decembra minulého roku. V súčasnosti spájajú Bratislavu a Košice dva páry týchto vlakov a ich obsadenosť zatiaľ predstavuje priemerne 64 %.