Dostavba Mochoviec má za sebou ďalší míľnik

Autor: SITA, dnes 14:42

Pohľad do areálu Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) . Foto: archívne, SITA/Ján Slovák

Rozpočet aj termín dostavby sa viackrát menil

Dostavbu má stále na starosti spoločnosť Enel

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce má za sebou ďalší významný krok. Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, úspešne vyskúšali šesť parogenerátorov a potrubí spojených s reaktorom tretieho bloku. Program tlakovej skúšky je jednou z kľúčových podmienok pre uvádzanie jadrovej elektrárne do prevádzky. Tretí jadrový blok je podľa aktuálnych údajov dokončený na 94 % a štvrtý na 80 %.uviedol projektový riaditeľ dostavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach John Clark.Po tejto tlakovej skúške budú Slovenské elektrárne pokračovať v prípravách komponentov a systému tretieho bloku na ďalší hlavný míľnik, a to studenú hydrostatickú skúšku. Tá sa má zamerať na overenie integrity zvarov a rozhraní súvisiacich so zariadeniami a potrubiami pracujúcich s tlakom, ako napríklad tlaková nádoba, potrubia, čerpadlá a armatúry chladiaceho systému reaktora.Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by mala vyjsť na 5,4 miliardy eur. Navýšenie rozpočtu o zhruba 800 miliónov eur však ešte nie je stále schválené. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur.Nielen rozpočet dostavby Mochoviec sa viackrát menil, ale aj termíny ukončenia dostavby. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje - pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.