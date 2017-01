Doktorandi chcú zľavy v štátnych vlakoch, RegioJet ich dával

Autor: SITA, dnes 19:38

V žltých vlakoch súkromného dopravcu RegioJet totiž mohli zľavy využívať popri bežných študentoch aj doktorandi a externí študenti do 29 rokov.

Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Študenti žiadajú, aby po odchode súkromného dopravcu RegioJet z trate Bratislava - Košice mali doktorandi zľavy aj vo vlakoch štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). V žltých vlakoch totiž mohli zľavy využívať popri bežných študentoch aj doktorandi a externí študenti do 29 rokov.informoval v utorok na brífingu predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász.Zástupcovia študentov o tom v pondelok rokovali so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby Petrom Ďurčekom.uviedol Lovász.Študenti sú presvedčení, že ministerstvo dopravy ako objednávateľ služieb osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme má plne v kompetencii určiť skupiny, ktoré môžu čerpať zľavy a kupovať zľavnené cestovné. Ďurček podľa predsedu študentskej rady však povedal, že ministerstvo nemá kompetenciu v tejto situácii poskytnúť pomocnú ruku študentom.dodal Lovász.Študenti do druhého stupňa a do 26 rokov spolu s dôchodcami využívajú od novembra 2014 bezplatnú prepravu v štátom dotovaných vlakoch. Doktorandi nemôžu vo vlakoch bezplatne cestovať, študenti preto chcú, aby aj oni mali na to právo.dodal Lovász.Doktorand Prírodovedeckej fakulty UK Vladimír Bilohuščin sa obáva, že po odchode vlakov RegioJet z trate Bratislava - Košice v štátnych IC vlakoch vzrastú ceny.poznamenal.