U.S. Steel za uplynulý rok vykázal stratu 440 miliónov

Autor: SITA, dnes 10:57

Hodnota akcií U.S. Steel od začiatku tohto roka oslabila o takmer percento.

Foto: ilustračné, SITA/AP

PITTSBURGH 1. februára (WebNoviny.sk) - Americká oceliarska firma U.S. Steel za štvrtý kvartál vykázala stratu vo výške 105 mil. USD, čiže 61 centov na akciu. Zisk spoločnosti po úprave o jednorazové náklady bol 27 centov na akciu. Týmto výsledkom oceliarska firma prekonala očakávania trhu. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila spoločnosť Zacks Investment Research, totiž v priemere očakávali, že na tejto báze bude zisk iba v sume 1 cent na akciu.Firma U.S. Steel v štvrtom kvartáli dosiahla tržby na úrovni 2,65 mld. USD, čím nenaplnila očakávania trhu. Analytici oslovení spoločnosťou Zacks predpokladali, že tržby budú v objeme 2,67 mld. USD. Za celý uplynulý rok firma U.S. Steel vykázala stratu 440 mil. USD, čiže 2,81 USD na akciu. Tržby firmy za minulý rok boli v sume 10,26 mld. USD. Hodnota akcií U.S. Steel od začiatku tohto roka oslabila o takmer 1 percento.U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni roku 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.(1 EUR = 1,0755 USD)