Volkswagen rokuje o kolektívnej zmluve s oboma odbormi

Autor: SITA, dnes 13:50

Moderné odbory Volkswagen aj Základná organizácia OZ KOVO majú do ďalšieho kola vyjednávania o kolektívnej zmluve predložiť presný počet svojich členov.

Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 %, odborári trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným a navrhujú zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia. Foto: ilustračné, SITA/Robert Tappert

BRATISLAVA 1. februára (Webnoviny.sk) - Automobilka Volkswagen Slovakia v utorok vstúpila do vyjednávania o kolektívnej zmluve na rok 2017 s oboma odborovými organizáciami, a to s Modernými odbormi Volkswagen a so Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO (ZO OZ KOVO).Na rokovaní sa podľa predsedu Moderných odborov Volkswagen Zoroslava Smolinského odborové organizácie zhodli v tom, že do budúceho kola rokovaní obe strany predložia presné a zdokumentované počty svojich členov, aby sa vyjasnili pozície, s ktorými obe odborové organizácie do rokovaní vstupujú.uviedol Smolinský, ktorý avizoval, že odborári do kolektívneho vyjednávania vstúpia s jedenástimi principiálnymi návrhmi.Okrem návrhu na zvýšenie tarifných tried o 16 %, odborári trvajú aj na zjednotení dovolenkového príspevku s vianočným a navrhujú zvýšenie rozpočtu osobného hodnotenia. Ďalej chcú presadiť navýšenie mzdového zvýhodnenia za prácu v zmenách, zvýšenie základnej výmery dovolenky, či predĺženie platenej prestávky a ďalšie body sociálneho programu, uviedol Smolinský. Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 7. februára.Odbory Volkswagenu sa roztrieštili po tom, čo vedenie OZ KOVO na čele s predsedom Emilom Machynom rozhodlo o likvidácii základnej odborovej organizácie Volkswagenu. Bývalý predseda Zoroslav Smolinský založil novú odborovú organizáciu Moderné odbory Volkswagen, do ktorej prešlo viac ako 7 000 členov z pôvodných odborov automobilky.