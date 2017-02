O chystanom predaji košických železiarní vláda vie, ale málo

Autor: SITA, dnes 14:05

Minister hospodárstva Peter Žiga nemá podrobnejšie informácie o rokovaniach s čínskou spoločnosťou o predaji U.S. Steel Košice, americký vlastník mu však sľúbil, že vládu k rokovaniam prizvú.

O pripravovanom predaji košických železiarní informovali Hospodárske noviny, podľa ktorých americký vlastník U.S. Steel a čínska He Steel podpísali memorandum o porozumení. Foto: archívne, SITA/Jozef Jarošík

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Vláda vie, že U.S. Steel rokuje so záujemcom o kúpu košických železiarní, ale minister hospodárstva Peter Žiga nemá žiadne bližšie informácie. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, U.S. Steel ju ubezpečil, že akonáhle sa dostanú do bodu, keď budú rozhovory smerovať k zásadnejším rozhodnutiam, prizvú ich na rokovania.Ako Žiga pripomenul, U.S. Steel je súkromná firma a je úplne na jej dobrej vôli a dobrých vzájomných vzťahoch, že vôbec takúto ponuku na trojstranné rokovania vláde dala.Minister sa neobáva negatívneho dopadu po prípadnom príchode nového investora.povedal. Podľa neho železiarne ešte ako VSŽ Košice podporovali kultúrny a spoločenský rozvoj mesta a predpokladá, že ak bude predaj podniku na programe dňa, aj on sa bude zaujímať o to, ako prípadný nový vlastník chce zahrnúť Košičanov a ich mesto do svojich plánov.O pripravovanom predaji košických železiarní informovali Hospodárske noviny, podľa ktorých americký vlastník U.S. Steel a čínska He Steel podpísali memorandum o porozumení. Nasledujúcim krokom mala byť takzvaná due diligence, ktorá odštartuje v priebehu februára. Z európskeho hľadiska označuje komplexný audit – teda hĺbkovú kontrolu či previerku podniku.He Steel má za akcie košickej fabriky núkať až 1,4 miliardy eur. Americký U.S. Steel ani košické železiarne sa k informáciám nechceli vyjadriť.