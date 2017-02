Poplatok za urgentnú pohotovosť vzrastie na 10 eur

Autor: SITA, dnes 16:10

Ministerstvo zdravotníctva finalizuje projekt novej pohotovosti.

Foto: ilustračné, Thinkstock

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok

Pevná a doplnková sieť

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Poplatok za ústavnú pohotovostnú službu bude 10 eur, pričom doteraz to bolo 1,99 eura. Zvýši sa aj poplatok za ambulantnú pohotovostnú službu (LSPP) zo súčasných 1,99 eura na dve eurá. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Rezort zdravotníctva finalizuje projekt novej pohotovosti. Návrh chce ministerstvo predložiť na vládu v marci. Do parlamentu by sa mohol dostať v apríli.Cieľom zvýšenia poplatkov na urgentných pohotovostiach nie je podľa ministra zdravotníctva zaplatiť viac, ale presmerovať pacientov, ktorí sú určení pre ambulantné ošetrenie na ambulantnú pohotovostnú službu.Ako šéf rezortu poznamenal, pacienti nemajú dostatočný prehľad o tom, kde sa nachádzajú pohotovostné ambulancie a v mestách, kde sú v prevádzke aj nemocnice, zväčša v prípade problémov smerujú na urgentný príjem nemocnice. Drucker vyčíslil, že 50 až 60 % pacientov podľa výkazov veľkých nemocníc nepatrí na urgentné príjmy.upozornil minister.Rozširuje sa okruh osôb, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, čo predstavuje absolútnu väčšinu pacientov, pre ktorých je určená ústavná pohotovostná služba. Spadá sem ošetrenie bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako tak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny.Z pohľadu lekára nedostatok regulácie pri LSPP spôsobil podľa ministra rozmach pohotovostí, približne je 2,5-násobne viac pohotovostí, ako určuje v súčasnosti zákon. Drucker tiež doplnil, že vyťaženie LSPP po polnoci je približne 1,3 % až 1,5 % všetkých návštev ambulantných pohotovostí.Štát po novom definuje sieť organizátorov, ktorí budú zabezpečovať ambulantnú pohotovostnú službu v regiónoch, a to v pevnej aj doplnkovej sieti. Pevná sieť je povinná a predstavuje 51 miest a spádových oblastí pre dospelých a 45 miest a spádových oblastí pre deti a dorast. V pevnej sieti sú organizátori povinní zabezpečiť ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16. hodiny do 7. hodiny nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného pokoja nepretržite.Doplnková sieť je dobrovoľná. Pohotovosti v doplnkovej sieti, môže zriadiť iba organizátor, a to iba v rámci svojho spádového územia. Doplnková pohotovosť sa môže poskytovať v rozsahu najviac štyri hodiny denne, a to v pracovných dňoch v čase medzi 16. hodinou a 22. hodinou a v rozsahu najviac štyri hodiny denne v dňoch pracovného pokoja medzi 7. hodinou a 22. hodinou, pričom ju nemusí poskytovať každý deň.Štát vyberie organizátora v súťaži s licenciou na šesť rokov. Kritériom bude aj rýchla časová dostupnosť k ústavnej pohotovostnej službe. Organizátor si zazmluvňuje lekárov dobrovoľne.doplnil minister.Doterajšie LSPP budú platiť do 31. marca 2018. Nové pohotovosti sa začnú vyberať do 31. októbra tohto roka.