Eurofondy sú tunelované vulgárnym spôsobom, tvrdí Sulík

Najkritickejšia situácia je podľa strany Sloboda a Solidarita na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Predseda strany SaS Richard Sulík. Foto: SITA/Marko Erd

Matečná si má urobiť poriadok na ministerstve

Poradenské firmy robia len to, čo im štát dovolí

Spolupráca s audítorskými spoločnosťami je bežným štandardom

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v stredu zopakovala svoje nedávno prezentované podozrenie, že eurofondy na technickú pomoc sa tunelujú cez poradenské služby pre rôzne ministerstvá. Najkritickejšia situácia je podľa liberálov na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).Naďalej hovoria o konflikte záujmov v prípade zamestnanca agrárneho rezortu Mareka Mitošinku, ktorý bol v minulosti poradcom spoločnosti Deloitte. SaS opätovne vyzvala ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gebrielu Matečnú, aby zasiahla. Liberáli zároveň informovali Európsku komisiu o podozrení z nezrovnalostí, resp. podvodu pri čerpaní zdrojov EÚ, ako aj príslušné generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku. O stanovisko tiež požiadali centrálu Deloitte v USA." povedal predseda SaS Richard Sulík.Podpredsedníčka parlamentu za liberálov Lucia Ďuriš Nicholsonová uviedla, že poradenské firmy robia za veľké peniaze len to, čo robia zamestnanci na ministerstvách. "," povedala poslankyňa s tým, že ide o vyhodené peniaze. Agrárne ministerstvo má podľa nej najviac zmlúv s firmou Deloitte, "," poznamenala.Ďuriš Nicholsonová dodala, že Mitošinka od marca do konca roku 2015 zarobil 145 152 eur od firmy Deloitte a ministerstvu dopravy, kde vtedy pracoval ako expert, fakturoval mesačne 16 128 eur s DPH. Poslankyňa pokračovala, že tento človek potom prišiel do pozície sekčného šéfa na agrárne ministerstvo, kde zarába zhruba dvetisíc eur a vo veľkom objednáva od svojho bývalého zamestnávateľa. "" dodala Ďuriš Nicholsonová a vyzvala ministerku Matečnú, aby si na ministerstve urobila poriadok.Najväčší škandál sa podľa liberálky stal na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu podľa Ďuriš Nicholsonovej zistila, že takmer miliarda eur bola vyplatená netransparentne a v rozpore s nariadeniami Európskej komisie. Deloitte pre spomínanú agentúru vykonáva audit. Poslankyňa vyslovila údiv, ako je možné, že to audítor nevidel a myslí si, že to je už o trestno-právnej zodpovednosti.Poslankyňa vyslovila výhrady aj k poradenským službám od Deloitte na úrade vlády za 1,7 mil. eur. Firma má za tie peniaze vymyslieť model organizačnej jednotky, na základe ktorého by ľudia robili monitoring internetu, vrátane blogov a sociálnych sietí, o tom, čo si ľudia myslia o prerozdeľovaní eurofondov. Pritom je vysúťažený softvér na to za 29 tis. eur.Deloitte má zmluvu s ministerstvom dopravy a výstavby na poradenské služby za 4,9 mil. eur. Ministerstvo dopravy si podľa Ďuriš Nicholsonovej v roku 2015 objednalo od Deloitte špeciálne služby v objeme 100 mil. eur. "" uviedla poslankyňa. V Centrálnom registri zmlúv podľa nej neexistujú k tomu realizačné zmluvy, ktoré by mali kryť objednávky. "," dodala. Poradenské firmy podľa nej robia len to, čo im štát dovolí a domnieva sa, že tomu predchádzala dohoda poradenských firiem s politickými špičkami.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odmieta tvrdenia SaS. "" zareagovalo ministerstvo. Rámcová zmluva rezortu so spoločnosťou Deloitte, ktorú uzavrelo ministerstvo vnútra S v roku 2014, sa týkala všetkých operačných programov a programovacích období 2007 – 2013 aj 2014 - 2020. "" dodal rezort.Ministerstvo tvrdí, že pritom nevzniká duplicita náplne práce ani žiaden konflikt záujmov. "" dodal rezort. V konflikte záujmov podľa ministerstva nijako nie je a nikdy ani nebol, keďže na výbere firmy Deloitte sa nijako nepodieľal.