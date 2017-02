Zrušili tender na rýchliky z Banskej Bystrice do Bratislavy

Autor: SITA, dnes 07:24

Ministerstvo dopravy a výstavby zrušilo užšiu súťaž na prevádzku štátom dotovaných rýchlikov na trati Bratislava - Banská Bystrica so zdôvodnením, že hlavným zámerom je zabezpečiť komplexnejšiu dopravnú obslužnosť územia a zaistiť finančnú udržateľnosť verejnej osobnej dopravy na Slovensku.

Nové podmienky a pravidlá štvrtého železničného balíčka

Rýchliky v súčasnosti prevádzkuje štátny prepravca

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby zrušilo užšiu súťaž na prevádzku štátom dotovaných rýchlikov na trati Bratislava - Banská Bystrica. Rozhodol o tom minister Árpád Érsek (Most - Híd) s tým, že hlavným zámerom je zabezpečiť komplexnejšiu dopravnú obslužnosť územia a zaistiť finančnú udržateľnosť verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Po prehodnotení pôvodných podmienok je ministerstvo dopravy pripravené vyhlásiť novú súťaž.povedal minister Érsek.Ministerstvo dopravy pristúpilo k tomuto kroku vzhľadom na nové podmienky a pravidlá štvrtého železničného balíčka, ktorým sa budú upravovať nariadenia Európskej únie. Tie zahŕňajú tzv. balík dopravných služieb, s čím súvisí aj definovanie jednotného cestovného dokladu.Súťaž na prevádzku diaľkovej osobnej železničnej dopravy na trati Bratislava - Banská Bystrica, ako vôbec prvú na slovenských železniciach, vyhlásilo ministerstvo dopravy v novembri 2015. Cieľom liberalizácie je podľa rezortu najmä skvalitnenie poskytovaných služieb a zefektívnenie železničnej dopravy. Konkurencia by mala dať možnosť výberu cestujúcim.O účasť v súťaži v lehote do 15. januára minulého roka požiadalo osem uchádzačov. Potvrdili to napríklad štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), súkromní dopravcovia RegioJet, a.s., Leo Express, a.s. a Arriva, ale aj štátne České dráhy, a.s. Prihlásilo sa aj konzorcium Rakúskych spolkových železníc ÖBB a autobusovej spoločnosti Slovak Lines, a.s.Vybraný dopravca mal počas desiatich rokov na trase Bratislava - Galanta - Šaľa - Šurany - Levice - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica a späť zabezpečovať približne 1,5 milióna vlakových kilometrov ročne.Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na diaľkovú osobnú železničnú dopravu na uvedenej trati bez zverejnenia predpokladanej ceny dopravných služieb. Hodnota služieb však podľa odhadov mala byť nad 10 mil. eur. Rýchliky na trati Bratislava - Banská Bystrica v súčasnosti prevádzkuje štátny prepravca ZSSK.