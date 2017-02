Volkswagen čelí prvej žalobe od veľkého klienta

Autor: SITA, dnes 09:39

Nemecký distribútor rýb Deutsche See, ktorý si od Volkswagenu prenajal flotilu 500 vozidiel, tvrdí, že koncern mu poskytol zavádzajúce údaje o ekologických štandardoch.

Volkswagen čelí početným súdnym sporom s individuálnymi zákazníkmi. Foto: ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Nemecký distribútor rýb Deutsche See žaluje automobilku Volkswagen (VW) za poskytnutie zavádzajúcich údajov o flotile vozidiel, ktoré si od nej prenajal. Spoločnosť sa tak stala prvým veľkým klientom, ktorý obviňuje koncern v kauze podvodov s výsledkami emisných testov. Firma, ktorá si od Volkswagenu prenajala 500 vozidiel, tvrdí, že snahy o mimosúdnu dohodu s automobilkou zlyhali. Informoval o tom v nedeľu spravodajský portál bbc.com. VW odmietol medializované informácie komentovať.Volkswagen čelí početným súdnym sporom s individuálnymi zákazníkmi, regulačnými úradmi, štátmi a predajcami. Mnohé súdne spory sa konajú na základe kolektívnych žalôb v USA.uviedla firma vo vyhlásení. Podľa nemeckých médií podala spoločnosť Deutsche See žalobu prena regionálnom súde v meste Braunschweig, ktoré sa nachádza neďaleko Wolfsburgu, kde má Volkswagen svoju centrálu. Spoločnosť Deutsche See, ktorá zdôrazňuje ekologický rozmer svojho podnikania, dostala v roku 2010 v Nemecku cenu za podporu udržateľného rozvoja.V septembri 2015 nemecký koncern Volkswagen priznal, že do svojich vozidiel inštaloval softvér umožňujúci zatajiť skutočné množstvo vypúšťaných emisií. Neskôr nemecká automobilka oznámila, že tento softvér maskujúci skutočné množstvá emisií môže mať približne 11 mil. áut vo svete.