Pôrodné asistentky by mohli pomáhať matkám aj doma

Vyplýva to z listu generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Štefana Laššána poslankyni Európskeho parlamentu Jane Žitňanskej, ktorá túto zmenu iniciovala.

Foto: ilustračné, Shutterstock

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Predpôrodnú starostlivosť, ako aj starostlivosť po pôrode počas šestonedelia, hradená z verejného zdravotného poistenia, by po novom mohli poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi, a to aj v domácom prostredí matiek. Vyplýva to z listu generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Štefana Laššána poslankyni Európskeho parlamentu Jane Žitňanskej, ktorá túto zmenu iniciovala.Ako informovala v pondelok europoslankyňa, rezort zdravotníctva podľa dokumentu pripravil návrh zmeny rozsahu praxe pôrodnej asistencie, ktorý je zameraný na skvalitnenie starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí ženy, ako aj humanizáciu a zefektívnenie tejto starostlivosti. Zvýšiť by sa mala spokojnosť poistenkýň a umožní sa tiež rozvoj samostatnej praxe pôrodných asistentiek.napísal Štefan Laššán v reakcii na podnet europoslankyne Jany Žitňanskej.Europoslankyňa víta postoj ministerstva zdravotníctva.dodala europoslankyňa Žitňanská.